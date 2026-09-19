“El Trompas” seguirá preso por feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte

Francisco Javier "N", alias "El Trompas", presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte, se quedará preso al ser vinculado a proceso.

La joven de 21 años fue asesinada en el municipio de Cuautla, Morelos, el 12 de septiembre de 2026 al ser atacada con un arma punzocortante en un asalto para robarle su celular.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir el presunto feminicida?

Este hombre fue detenido el 17 de septiembre en Cuautla gracias información proporcinada por vecinos y con la intervención de elementos de seguridad federales y estatales.

Tras ser arrestado minutos antes de las seis de la tarde, fue "El ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla.

En la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre por el delito de feminicidio al considerar que el imputado incurrió en las causales de lesiones infamantes y exposición en lugar público.

La fiscalía estatal manifestó que solicitará la sanción máxima contra Francisco Javier "N", que son 70 años de cárcel.

¿Qué se sabe del feminicidio de Claudia Tacoronte?

Un juez ordenó prisión preventiva oficiosa para este hombre y concedió cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

El 12 de septiembre la joven originaria de Santa Brígida, Gran Canaria fue asesinada con un arma punzocortante en la la Casa de la Cultura de Cuautla.

Claudia era una estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El día de los hechos, una cámara grabó a un hombre muy cerca del lugar del crimen y las autoridades comenzaron a buscarlo.

Ayer Fernando Blumenkron, fiscal general de Morelos, informó que este sujeto había tendría varias carpetas de investigación por robo y robo a habitación.

Incluso, cumplió una condena en la cárcel de Cuautla, Morelos por estos delitos entre los años 2010 y 2012.

"La persona detenida sí contaba con antecedentes penales, particularmente por robo, robo a casa habitación en cinco ocasiones aproximadamente. Considero, por el récord criminal que hemos observado con los registros, empezó está actividad delictiva ya hace muchos años (...) sí hay un récord criminal de esta persona, ha estado en la cárcel de Cuautla; compurgó una sanción penal en el año 2010 y 2012 aproximadamente", informó el fiscal en conferencia de prensa.