¡Evade su “cochinero”! Cuestionan a Julieta Ramírez en Mexicali por folletos y adelantarse a campaña electoral

La senadora con licencia y actual coordinadora estatal de Morena en Baja California, Julieta Ramírez Padilla, enfrentó un bochornoso momento en Mexicali al ser encarada por la ciudadanía y medios de comunicación locales debido a la propaganda impresa arrojada en la vía pública. Decenas de folletos con su rostro e imagen institucional fueron denunciados por vecinos por constituir un evidente problema de contaminación visual y basura en las calles. Al ser increpada para que asuma la responsabilidad de limpiar la zona, la morenista prefirió eludir los cuestionamientos y retirarse sin ofrecer una respuesta clara.

El hecho cobró mayor relevancia mediática luego de que los presentes le recordaran sus propias palabras vertidas durante su paso por la Cámara de Diputados. En aquel momento, la legisladora arremetió con dureza contra la oposición por un evento de características similares, exclamando desde la tribuna la frase: “¡limpien su cochinero!”. Hoy, ante el basurero electoral generado por su propia estructura promocional, el refrán se le regresa como un bumerán que expone su doble moral y la incongruencia del discurso oficialista cuando se trata de asumir responsabilidades.

¿Le quitaron la visa? Julieta Ramírez y sus señalamientos con autoridades de EU

Detrás del desplante a la prensa por la basura en las calles, la verdadera bomba sobre la coordinadora estatal de Morena gira en torno a su estatus migratorio. Trascendió con fuerza la versión de que a la senadora con licencia le habrían revocado la visa de ingreso a Estados Unidos, una situación que cobró mayor relevancia cuando fue electa para obtener la candidatura Baja California rumbo a las próximas elecciones de 2027.

Lejos de salir a desmentir con pruebas o dar la cara abiertamente, crecen las versiones de que Julieta Ramírez estaría buscando contactos a través de canales diplomáticos y negociando desesperadamente con autoridades estadounidenses para intentar arreglar su situación consular. Entre la basura abandonada en Mexicali y el escándalo de su visa retirada, la morenista acumula sombras y acusaciones que la mantienen en el centro del ojo público.