¿A la gubernatura sin visa americana? Señalan a morenista Julieta Ramírez por investigación en EU

La senadora de Morena, Julieta Ramírez, se encuentra en medio de la carrera interna por definir a quien encabezará la candidatura del partido rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027; sin embargo, su aspiración política quedó marcada por señalamientos sobre su situación migratoria con Estados Unidos.

El periodista de la región, Luis Chaparro, aseguró que la legisladora actualmente no cuenta con visa estadounidense y afirmó que existe una investigación abierta en ese país, además de señalar que presuntamente estaría colaborando con autoridades norteamericanas.

Durante una intervención periodística, Chaparro consideró que la posibilidad de buscar una gubernatura bajo estas circunstancias representa un punto de atención, debido al nivel de responsabilidad que implica encabezar un estado fronterizo como Baja California.

¿Qué dijo Luis Chaparro sobre la situación de Julieta Ramírez?

El periodista afirmó que la senadora morenista forma parte de un grupo de personas que, según su información, mantienen una relación de colaboración con autoridades estadounidenses pese a no contar actualmente con el documento migratorio.

“Buscar una gubernatura con ese perfil, incluso antes de ser gobernador, te habla de un foco rojo fuertísimo”, señaló Chaparro al referirse a la aspiración política de Ramírez.

Hasta el momento, Julieta Ramírez no ha emitido una postura pública sobre estos señalamientos ni ha informado sobre algún procedimiento relacionado con su visa o con autoridades estadounidenses.

Julieta Ramírez se apunta para competir por Baja California en 2027

La legisladora anunció recientemente su intención de participar en el proceso interno de Morena para definir a la persona que buscará la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Ramírez aseguró que participará en este proceso “con humildad, con alegría y con una profunda responsabilidad”.

La senadora también informó que solicitará una licencia especial al Senado de la República para concentrarse en la contienda interna de su partido.

Su movimiento ocurre dentro de una amplia disputa política en Morena, donde distintos perfiles buscan posicionarse rumbo a las elecciones estatales de 2027.

¿Qué trayectoria tiene la senadora de Morena?

Julieta Ramírez asumió la vocería del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado el pasado 29 de abril de este año.

En su segundo informe de actividades legislativas destacó su participación en la aprobación de más de 80 dictámenes, entre ellos reformas constitucionales, nuevas leyes y modificaciones a diversos ordenamientos.

Entre los temas en los que participó se encuentran cambios relacionados con la Ley General contra la Extorsión, la Ley General del Feminicidio, la Ley de Amparo, reducción de la jornada laboral, vivienda adecuada, reforma electoral, pensiones, agua y economía circular.

Baja California será uno de los estados que renovarán gubernatura en 2027; estos completan la lista

La elección de Baja California formará parte de un proceso electoral en el que 17 entidades del país renovarán gubernaturas.

Además de Baja California, los estados que tendrán elección para gobernador en 2027 son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.