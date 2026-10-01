Audomaro Martínez, exjefe de inteligencia de AMLO, reserva su declaración patrimonial hasta 2029

Apenas 72 horas antes de concluir su gestión al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata firmó una resolución para clasificar como reservada, por un periodo de cinco años, su declaración patrimonial y la de todos los funcionarios del organismo, según reveló una investigación del diario El Universal firmada por Pedro Villa y Caña. La medida, tomada el 27 de septiembre de 2024, mantendrá ocultos los ingresos, bienes e inmuebles del exmando militar y su equipo hasta septiembre de 2029, impidiendo que su información sea pública en las plataformas oficiales como DeclaraNet o el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

¿Por qué Audomaro Martínez Zapata reservó su patrimonio?

Para justificar el bloqueo, la resolución del CNI argumenta que hacer pública la evolución patrimonial de los servidores del centro representaría un "riesgo demostrable" para la seguridad nacional, pues expondría la identidad e infraestructura del personal a eventuales agresiones o extorsiones por parte de la delincuencia organizada. Sin embargo, la investigación documenta las duras críticas emitidas por excomisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como Adrián Alcalá y Julieta del Río, quienes advirtieron que la transparencia patrimonial es una obligación legal indelegable de todo funcionario público que no debe vulnerarse invocando genéricamente motivos de seguridad nacional.

El señalamiento destapado por El Universal cobra especial relevancia debido al peso histórico del general Audomaro Martínez como uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador en materia de seguridad e inteligencia, relación que se remonta a más de cuatro décadas en Tabasco. Martínez Zapata fue el encargado de proponer y dar el visto bueno a perfiles estratégicos durante el sexenio pasado, entre ellos a Gerardo Mérida Sánchez para la Secretaría de Seguridad de Sinaloa y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.