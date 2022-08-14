VIDEO: Explosión en almacén de fuegos artificiales en Armenia

Al menos una persona murió y otras 20 resultaron heridas luego de la explosión de un almacén de fuegos artificiales en la capital de Armenia.

Una fuerte estallido y posterior incendio se pudo apreciar en la zona de almacenaje de fuegos artificiales que impactó en el gran mercado de Surmalu en la ciudad de Ereván, capital de Armenia.

Conforme al Centro Nacional de Gestión de Crisis de Armenia, el hecho ocurrió a las 13:20 (hora local) y autoridades investigan las causas del siniestro mientras bomberos trabajan por contener el fuego y se coordina el rescate de personas bajo los escombros.

El fuerte estallido en una zona de almacenaje de fuegos artificiales durante este domingo (14 de agosto de 2022), impactó en el gran mercado de Surmalu ubicado en la ciudad de Ereván, la capital de Armenia.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Armenia señaló que: "Según los datos preliminares, una explosión provocó un incendio.Hay víctimas". Informes preliminares reportan que al menos una persona murió, 20 resultaron heridas y que la explosión provocó un gran incendio.

Levon Sardaryan, vocero del alcalde de la ciudad, señaló que había un número desconocido de personas atrapadas bajo los escombros del mercado Surmalu y que equipos de rescate trabajaban en el sitio para sacarlos.

Se produjo una #explosión en un centro comercial de Ereván, Armenia.



Según información preliminar, hay víctimas. pic.twitter.com/u9XKBKo5qx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2022

Enorme columna de humo se extiende sobre Ereván tras estallido de almacén de fuegos artificiales

Mientras tanto, una enorme columna de humo se erigió sobre el cielo de Ereván, ya que el mercado se encuentra a unos dos kilómetros al sur del área centro de la ciudad. La explosión y posterior incendio se produjeron en una zona donde se almacenaban los fuegos artificiales.

En videos y fotos que comenzaron a subir en las redes sociales, se pudo apreciar la espesa columna de humo negro elevándose sobre el cielo diurno de la capital de Armenia. En otros videos se escuchan varias detonaciones seguidas, como el estallido de fuegos artificiales.

Una docena de unidades de combate de los escuadrones de bomberos de la ciudad de Ereván se encuentran trabajando en la escena y lo hacen con ayuda de los departamentos regionales tanto de rescate del Ministerio del Interior, como con los de Comunicaciones de Armenia.