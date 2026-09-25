VIDEO| ¡Emergencia en Cuautitlán Izcalli! Automóvil cargado con pirotecnia explotó durante procesión

Un automóvil que estaba cargado con pirotecnia para las fiestas patronales sufrió una violenta explosión mientras se realizaba una procesión en la colonia San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; al menos cinco personas, entre ellas algunos menores de edad, resultaron lesionadas por quemaduras o golpes tras el estallido.

El estallido ocurrió sobre la calle Aldama, donde pobladores participaban en las celebraciones y avanzaban en una peregrinación acompañada por el uso de cohetones; la camioneta que llevaba la carga se encontraba estacionada a un costado de la vialidad cuando comenzó la emergencia y terminó envuelta en llamas.

¿Cómo ocurrió la explosión durante la procesión?

De acuerdo con datos preliminares, presuntamente la unidad con pirotecnia permanecía sin conductor y llevaba en su interior la carga de artificios pirotécnicos utilizada para las fiestas patronales; durante la procesión, uno de los cohetones habría ingresado al vehículo y posteriormente ocurrió el estallido.

La explosión provocó una rápida propagación del fuego dentro de la camioneta, además de una serie de chispazos que alcanzaron a personas que se encontraban alrededor; algunos asistentes intentaron alejarse del lugar mientras otros auxiliaban a quienes habían resultado afectados.

La fuerza del estallido también provocó que fragmentos de la unidad y vidrios salieran proyectados hacia el exterior, aumentando el riesgo para quienes permanecían cerca.

EXPLOSIÓN DE PIROTECNIA EN AUTO DURANTE FIESTA PATRONAL EN CUAUTITLÁN IZCALLI DEJA 12 LESIONADOS; 5 DE GRAVEDAD !!!



La explosión de pirotecnia, fue durante el recorrido de una procesión por las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli pic.twitter.com/tbLTetCXRe — @vientoinformativo (@VientoInforma) September 25, 2026

¿Cuántas personas resultaron lesionadas tras explosión en Cuautitlán Izcalli?

El reporte señala que al menos cinco personas sufrieron lesiones, entre ellas niñas, niños y adultos; algunos presentaron quemaduras y otros golpes derivados de la explosión.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención inicial a los afectados y posteriormente varias personas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

También se reportaron personas con lesiones menores, aunque el material disponible no precisa cuántas fueron atendidas únicamente en el lugar.

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Explosión en Cuautitlán Izcalli...



Un automóvil cargado con pirotecnia para fiestas patronales estalló en la colonia San Francisco Tepojaco.



Al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Autoridades investigan las causas.… pic.twitter.com/9WlVzOSmKW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026

Autoridades investigan qué provocó el estallido de pirotecnia

Tras la emergencia acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, policías municipales y personal de Protección Civil; los equipos de auxilio atendieron a los lesionados y trabajaron en la zona donde quedó la camioneta calcinada.