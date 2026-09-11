Después de la tragedia en Temascalcingo, 73 heridos logran salir del hospital y ocho permanecen internados tras explosión

La explosión por pirotecnia ocurrida durante una celebración en Santa María Canchesdá, comunidad del municipio de Temascalcingo, Estado de México, mantiene a ocho personas hospitalizadas, mientras que 73 pacientes ya recibieron el alta médica, de acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades estatales.

La actualización fue emitida este 10 de septiembre con corte a las 15:00 horas y refleja la evolución de las personas lesionadas tras el siniestro registrado el pasado 5 de septiembre durante los festejos patronales de la comunidad.

Así avanza la atención a los lesionados tras la explosión

El Gobierno del Estado de México informó que la mayoría de las personas que requirieron atención médica después de la explosión en Temascalcingo ha mostrado una evolución que permitió su salida de los hospitales; sin embargo, ocho pacientes continúan bajo atención médica.

La emergencia provocó una movilización de corporaciones municipales y estatales, luego de que la detonación de material pirotécnico provocara daños en el lugar donde se desarrollaba la celebración y dejara a decenas de personas lesionadas.

En los primeros reportes, las autoridades confirmaron víctimas mortales y decenas de heridos, mientras personal de emergencia trabajaba en la zona para auxiliar a las personas afectadas y trasladarlas a distintas unidades médicas.

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La explosión ocurrió durante una celebración patronal

El siniestro se registró en Santa María Canchesdá, una comunidad de Temascalcingo, durante los festejos de su celebración patronal; la explosión sorprendió a las personas que se encontraban reunidas en el lugar y provocó momentos de emergencia entre familias y asistentes.

Con el paso de las horas, las autoridades actualizaron el número de víctimas y lesionados, mientras hospitales de la región recibieron a personas con diferentes niveles de gravedad.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar las circunstancias que provocaron la explosión y establecer cómo ocurrió el siniestro relacionado con la pirotecnia.

Temascalcingo despidió a las víctimas de la tragedia

Mientras continúa la atención de los sobrevivientes, la comunidad también ha enfrentado las consecuencias humanas de la tragedia; familiares, amigos y vecinos realizaron funerales para despedir a las personas que perdieron la vida tras la explosión.

Entre las víctimas se encontraban habitantes de distintas edades y actividades, por lo que el impacto del siniestro alcanzó a numerosas familias de la comunidad.