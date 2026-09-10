Explosión en Puente de La Concordia abre el dolor en Iztapalapa a un año de la tragedia

Debajo de dos puentes vehiculares, muy cerca del tramo elevado del Trolebús de la Ciudad de México (CDMX), qudan malos recuerdos. Altares y fotografías de personas que solo salieron de casa o que se dirigían a su hogar, pero que hoy viven en la memoria y corazón tras haber fallecido.

Hace un año, una pipa con gas explotó en el puente de La Concordia, en Iztapalapa: 32 personas murieron y entre el recuerdo, puede sentirse un ambiente de tristeza al caminar entre el pasto recién cortado por trabajadores de la alcaldía, quienes llegaron desde las 7 de la mañana y algunos desde anoche para limpiar este lugar, se tiene previsto que haya tres misas en memoria de las víctimas.

Aquel 10 de septiembre de 2025, en este punto al oriente la capital, se escuchaban gritos y sirenas de los bomberos, ambulancias y patrullas. Hoy el estallido de aquella explosión en este momento es reemplazado por podadoras y los motores de los automóviles que circulan; algunos voltean a ver con cautela, pero quizás otros solo evitan pararse por aquí.

En este aniversario luctuoso, quedan solo cruces y una capilla con los nombres de quienes lamentablemente fallecieron al pasar por este sitio, quizás se dirigían a la escuela, o bien, salieron como cualquier otro día para ganarse el taco, pero no volvieron.

Algunos de ellos quizás se despidieron de sus familiares antes de salir; otros no alcanzaron a expresar o escuchar un te amo, un te quiero o un te espero.

Las cruces que fueron colocadas en memoria de algunas cuántas víctimas lucen abandonadas, otras se encuentran con flores que vinieron a dejarles. Frente a la curva de esta vialidad, se encuentran tres arbustos en los que han sido colocadas flores artificiales y naturales con mensajes y fotografías para recordar a quienes aquí murieron.

"Descansa en paz amigo 'Monas'", dice una fotografía ya borrada por el agua en memoria de esta persona a quien le colocaron unas flores frescas.

Otro fue montado con una cruz negra y en el centro un corazón que dice "Dios guarde sus almas". Al centro, una capilla junto a una cruz y una corona. Dentro de este espacio de cristal se muestra el rostro de Juan Antonio Hernández Betancourt, uno de los hombres que falleció.

Adentro le colocaron tres veladoras con flores artificiales y una Virgen de Guadalupe. Una cruz de madera también escolta este capilla. Cruz en la que se lee: "Te marchaste porque Dios así lo dispuso pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones".

A un costado también lucen cuatro arreglos florales y una columna de cemento levantada con una placa en memoria de Jorge Islas Flores.

Tomás, trabajador de limpieza de parques y jardines de la alcaldía, cuenta que cuando les asignaron limpiar esta zona le generó un poco de tristeza.

Oriundo del municipio de Chalco de Solidaridad, en el Estado de México, muy cerca de donde ocurrieron los hechos, se dice agradecido por estar vivo ya que él todos los días tiene que pasar por aquí para llegar a su destino.

Cuando llegó, dijo, el lugar estaba un tanto abandonado. Tomás de hecho recuerda que había pasado por el lugar de la explosión cerca de la 1 de la tarde y jamás imaginó lo que vendría después.

Familiares agradecen que víctimas de La Concordia no sean olvidadas

Hasta aquí llegó Janet, de 17 años, quien vino a colocar unas flores a su maestro Eduardo Noé García Morales, quien es una de las 32 víctimas de esta tragedia. Fue su alumna en secundaria y hoy cumplió una promesa: llevarle flores, una veladora y su fotografía para rendirle homenaje.

"Yo era mucho que hablar con él y una vez soñé que le iba a pasar algo y él me dijo que hiciera lo posible para hacerle algo, como una promesa y aquí estoy haciéndosela. Era el mejor maestro del mundo, un día antes del accidente hablamos y fui como una despedida para mi".

También llegaron familiares de Laura Lorena Barrera de la Torre, quien después de la tragedia solo fue identificada de manera parcial como la chica de los tatuajes y por quien la fiscalía pidió ayuda para ser reconocida e identificada.

Gloria, su tía, comentó que son oriundos de Michoacán y que su mamá en este momento no pudo viajar a la ciudad para recordar a su pequeña.

Para ellos la herida sigue abierta y ha sido un proceso complicado por la distancia entre el lugar donde su hija perdió la vida y donde la vieron crecer. Por ahora su familia ha colocado una nueva pancarta en la que se puede ver su nombre su rostro y un mensaje que dice:

"Laura Lorena Barrera de la Torre. 14 de noviembre 1994- 23 de septiembre 2025. La familia pudo confirmar su identidad debido a cierto rasgos personales, entre ellos sus tatuajes. Recuerdo de familiares y amigos".

A pesar de esta tragedia dice sentir bonito que las personas que murieron no sean olvidadas y vengan a dejarles flores y veladoras para que la memoria de sus difuntos no se quede en el olvido.

Las autoridades han señalado varios puntos dentro de las investigaciones, entre ellas el exceso de velocidad y la falta de pericia por parte del conductor Fernando Soto, que nunca pudo dar su versión pues también perdió la vida.

El 30 de septiembre del año pasado la fiscalía descartó fallas mecánicas en la pipa involucrada en el accidente ocurrido en el Puente La Concordia.

Aseguró que dictámenes periciales confirman que la unidad no presentaba fallas en frenos, llantas, ejes ni válvulas, por lo que el exceso de velocidad en una curva provocó la pérdida de control y posterior volcadura de la pipa.