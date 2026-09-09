VIDEO: Más de 10 alcantarillas salen volando por explosión subterránea en Tlajomulco, Jalisco

El fuego comenzó durante una quema de basura y pasto en una vivienda del fraccionamiento Los Robles, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De acuerdo con Protección Civil y Bomberos municipal, las llamas alcanzaron la red de alcantarillado y habrían provocado la acumulación y posterior explosión de gas metano.

El estruendo ocurrió en el cruce de las calles Volcán Cerro Miravalles y Paseo de las Cumbres, donde varias tapas de registros salieron proyectadas.

¿Cuántas alcantarillas explotaron?

La emergencia sorprendió a los vecinos durante el domingo 6 de septiembre. Al menos 10 alcantarillas y registros domiciliarios estallaron de manera consecutiva, mientras algunas tapas terminaron fuera de su sitio y provocaron daños materiales.

Cámaras de seguridad captaron parte del momento. En las imágenes se observa cómo el fuego comenzó en la cochera de una vivienda y, segundos después, la explosión ocurrió en una casa ubicada justo enfrente.

Un hombre se encontraba a pocos centímetros del punto donde salió disparada una de las tapas, pero por fortuna resultó ileso.

¿Había una fuga de gas en la zona?

Durante la revisión, los cuerpos de emergencia también detectaron y controlaron una fuga de gas.

Bomberos de Tlajomulco realizaron un monitoreo de la red para descartar que permaneciera gas acumulado. Después de los trabajos, Protección Civil determinó que no había riesgo de explosividad en la zona.

La emergencia no dejó personas lesionadas, aunque sí se registraron algunos daños materiales.

¿Cómo evitar accidentes por quema de basura y fugas de gas?

Para evitar incidentes como el ocurrido en Tlajomulco, no se debe quemar basura, hojas o pasto cerca de alcantarillas, registros o instalaciones de gas. Las llamas pueden alcanzar espacios subterráneos y provocar la acumulación de gases inflamables.

También es importante evitar encender fuego si existe olor a gas y reportar de inmediato cualquier fuga a los servicios de emergencia. En caso de percibir un olor fuerte a combustible o escuchar un escape, lo más seguro es alejarse del sitio y no accionar interruptores, encender vehículos ni generar chispas.

Una revisión periódica de las instalaciones de gas y mantener libres de residuos las zonas cercanas a registros y alcantarillas también puede ayudar a reducir riesgos.