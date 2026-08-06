VIDEO| Entre la emergencia, la desesperación y el llanto de un niño; adultos desatan pelea tras explosión de pipa en Cuernavaca

La explosión de una pipa de gas en Cuernavaca, Morelos, desató momentos de caos y una intensa movilización de emergencia la tarde de este jueves 6 de agosto ; durante las labores de rescate, donde al menos 20 personas resultaron con heridas de gravedad , se registró una violenta pelea en la que tuvieron que intervenir pobladores y elementos de la Guardia Nacional.

La riña en la que estuvieron involucrados unos hombres fue captada en video por testigos y se observa cómo, en medio de la desesperación, los gritos, reclamos y llantos de un niño, las autoridades tienen que intervenir durante el operativo de resguardo tras el estallido de la pipa de gas en Cuernavaca.

La tensión aumentó mientras atendían la emergencia en Cuernavaca

La confrontación ocurrió mientras cuerpos de emergencia trabajaban para controlar los accesos cercanos al incendio y brindar atención a las personas lesionadas por la explosión de pipa.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo varias personas intentan separar a los involucrados, mientras elementos de la Guardia Nacional intervienen para evitar que la situación escalara.

El incidente ocurrió sobre la calle Francisco Villa, en la colonia Las Granjas, donde minutos antes una pipa que transportaba gas LP explotó durante labores de abastecimiento.

El estallido provocó una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de Cuernavaca y movilizó a personal de Protección Civil, bomberos, policías y paramédicos.

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FUERTE PELEA EN MEDIO DEL SINIESTRO EN LAS GRANJAS, CUERNAVACA



En medio del siniestro registrado en la calle Francisco Villa, en la colonia #Granjas de Cuernavaca, provocado por la #explosión de una pipa que transportaba gas, dos individuos protagonizaron una riña que fue… pic.twitter.com/wrK8Oe7g4Z — 24 Morelos (@24_morelos) August 6, 2026

La explosión dejó decenas de lesionados y daños materiales

La onda expansiva alcanzó vehículos, un taller, nueve viviendas y un terreno baldío, por lo que las autoridades implementaron un operativo para evacuar a vecinos y acordonar la zona mientras continuaban las labores de atención.

El Gobierno de Morelos informó que la explosión correspondió a una deflagración y confirmó que el saldo preliminar fue de 21 personas lesionadas; posteriormente, el Ayuntamiento de Cuernavaca señaló que el incendio fue controlado y que los trabajos de auxilio continuaban para atender a los afectados.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que varias personas fueron trasladadas al Hospital General Regional No. 1 para recibir atención médica; entre ellas se encuentran mujeres y dos menores de edad, quienes fueron reportados fuera de peligro.