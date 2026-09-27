Estrellita, de 10 años, pierde un brazo tras explosión de pirotecnia en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se preparaba para celebrar la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, cuando la tragedia embargo a la comunidad de San Francisco Tepojaco tras la explosión de una camioneta cargada de pirotecnia, que dejó un saldo de una persona muerta y 24 lesionados, entre ellos Estrellita.

La pequeña de 10 años se encontraba cerca del lugar de la explosión cuando resultó gravemente herida, lo que le provocó la pérdida de un brazo. Ahora, su familia pide apoyo para afrontar su recuperación.

Víctimas de la explosión de pirotecnia en Cuautitlán Izcalli

El accidente ocurrió el jueves 24 de septiembre, durante una procesión en honor al santo; un día antes del inicio oficial de los festejos patronales.

Debido a que varios niños acompañaban la procesión, entre ellos monaguillos, también resultaron afectados por la explosión. Autoridades de Cuautitlán Izcalli informaron que, de los 24 lesionados, 12 eran menores de edad. Además, un chico de 15 años murió a causa de las heridas.

Entre los heridos también está Estrellita, quien sufrió lesiones de gravedad debido a que estaba muy cerca de donde la camioneta explotó, por lo que tuvo que ser sometida a la amputación de un brazo.

La niña permanece hospitalizada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde continúa recibiendo atención médica.

Piden apoyo para la niña Estrellita; fundación Michou & Mau activa protocolo de ayuda

Fue a través de redes sociales donde la familia de Estrellita informó que los gastos médicos generados por el accidente han sido elevados, por lo que pidió apoyo para poder cubrirlos.

En la plataforma Facebook también se han difundido solicitudes de donaciones, debido a que la familia cuenta con recursos económicos limitados, mientras tanto la menor continúa hospitalizada.

Por otra parte, la Fundación Michou & Mau informó que se activó un protocolo de emergencia ante la gravedad de las heridas de los menores afectados. Se pidió el apoyo de la comunidad para que los padres de familia puedan contactarlos y así recibir orientación.

VIDEO: ¿Qué pasó en Cuautitlan Izcalli?

La tarde del jueves, un vehículo cargado con cohetes explotó durante una procesión por las fiestas patronales en la comunidad de San Francisco Tepojaco.

En los videos difundidos se observa cómo las personas se encontraban festejando muy cerca del vehículo, cuando de la nada el fuego se propagó sobre la avenida.

Horas más tarde, autoridades del gobierno mexiquense dieron a conocer que un muchacho de 15 años perdió la vida a consecuencia de las quemaduras, mientras que 14 mujeres y 10 hombres resultaron heridos.

La versión preliminar señala que un cohetón encendido pudo haber caído dentro del automóvil, lo que provocó la detonación, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.