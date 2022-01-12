Explota poliducto estatal al este de Venezuela

Una fuerte explosión en un poliducto de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela SA (PVSA) se registró el martes 11 de enero en el estado de Anzoáteguiy, al este de Venezuela. El incidente fue confirmado por dos reportes y el gobernador del estado, estado pero no precisaron los daños o si hubo heridos.

La tubería está ubicada en el puente Naricual, una zona de Barcelona, la capital de Anzoátegui. Además, el poliducto es de los más importantes de Venezuela ya que distribuye combustible hacia el oriente del país.

Las autoridades notificaron que los cuerpos de protección acudieron para mitigar el incendio que siguió a la explosión alcanzó al menos unos 40 metros de altura.

También fueron desplegados equipos de PDVSA al sitio “para activar los protocolos de contingencia respectivos”.

3.-Todavía no hay información oficial sobre víctimas y la cantidad de daños producto de la explosión de una tubería del Poliducto SISOR, que traslada gasolina y gasoil hacia tres estados del oriente de Venezuela, desde Naricual (Anzoátegui). pic.twitter.com/dSPXwAuMTU — Soy Gente del Petróleo (@soygdelpetroleo) January 12, 2022

El gobernador del estado, Luis José Marcano, escribió en su cuenta de Twitter que el origen de la explosión "se presume" que fue a consecuencia "de intentos de perforación de la tubería".

PDVSA suspendió el bombeo del poliducto entre el tramo Puerto La Cruz y San Tomé e inició las investigaciones, de acuerdo con a los dos reportes. El poliducto transportaba "gasolina blanca", agregó otro reporte. No queda claro qué áreas de la petrolera estatal son afectadas con el cierre.

Venezuela, sumidos en una crisis desde hace años, afronta fallas de suministro de combustible debido a los años de desinversión en el circuito refinador, de 1,3 millones de barriles al día, que opera a baja capacidad. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, escribió en su cuenta de Twitter que los organismos de protección y seguridad ciudadana ya se encontraban en los trabajos "de mitigación del siniestro" e investigación de los hechos.

Se ha registrado una fuerte explosión en una tubería de combustible a la altura del puente de Naricual, municipio Simón Bolívar, se presume que a consecuencia de intentos de perforación de la tubería, organismos de protección y seguridad ciudadana ya movilizados al sitio. pic.twitter.com/fhx0zxbVaF — LUIS JOSÉ MARCANO (@luismarcanos) January 11, 2022

Venezuela denuncia sabotaje de poliducto

Luego de iniciar investigaciones, el gobierno de Venezuela y la compañía petrolera PDVSA calificaron como un "sabotaje criminal" la explosión del poliducto en el estado de Anzoáteguiy.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, indicó en su cuenta de Twitter que se había “controlado progresivamente el incendio” generado en la instalación.

En un comunicado, la comisión presidencial encargada de la defensa y transformación de la industria petrolera de Venezuela indicó que la explosión forma parte de “la guerra permanente dirigida por grupos pertenecientes a la extrema derecha” para “atentar y boicotear los importantes avances del Gobierno Bolivariano ha conseguido dentro del sistema de producción, distribución comercialización de combustible”.