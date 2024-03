VIDEO: Explota pipa de gas cargada con 10 mil litros de combustible en Jaltenco, Edomex

Este 24 de marzo se registró una explosión de una pipa de gas, cargada con 10 mil litros de combustible. El accidente ocurrió a unos 80 metros de una gasolinera y cerca de la salida a Zumpango del Circuito Exterior Mexiquense, ubicado en el municipio de Jaltenco, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con información de Protección Civil Estatal, el siniestro fue completamente controlado luego de unos minutos y no dejó a personas lesionadas ni afectó inmueble alguno. Aunque las impactantes imágenes del hecho ya han dado la vuelta en redes sociales, ¿cómo fue la explosión?

Captan explosión de pipa de gas en Jaltenco, Edomex; no hay lesionados

Algunos testigos que se encontraban en el lugar declararon que la explosión se generó tras un accidente con la pipa de gas, lo que probablemente alcanzó una fuente de energía que propició el incendio y posteriormente la detonación. Afortunadamente, las personas que observaron el hecho lograron ponerse en resguardo.

De inmediato, notificaron a personal de Protección Civil y Bomberos de Jaltenco de lo ocurrido, por lo que los elementos de esta corporación fueron los primeros respondientes; sin embargo, debido a la intensidad del siniestro, equipos de emergencia de Nextlalpan, Zumpango y Teoloyucan también ayudaron en las labores de contención.

Así fue como explotó una pipa de gas sobre el camino a #Chavira, ejidos de San Andrés en el municipio de #Jaltenco, @Edomex



Equipos de emergencia de #Nextlalpan, #Zumpango y #Teoloyucan apoyaron en las labores para sofocar el incendio.



No se reportan personas lesionadas.

Explosión de pipa en Jaltenco, Edomex ya fue controlado

Por su parte, el gobierno Municipal de Jaltenco informó el incidente fue controlado con éxito gracias a la rápida intervención de Protección Civil, Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública, como primeros respondientes: “Nos reconforta comunicar que no hubo pérdida de vidas humanas que lamentar”.

Cabe destacar que el incidente no dejó personas lesionadas ni inmuebles dañados, por lo que únicamente quedó en un susto. Una vez notificado que no existía ningún riesgo, Protección Civil de Edomex invitó a la población que en caso de presenciar algún siniestro similar se recomienda mantener la calma, notificar de inmediato al personal superior, responsable de seguridad, o mantenimiento. Recuerda que en este tipo de situaciones tu seguridad es lo más importante, por lo que se pide no intentar actos heroicos.