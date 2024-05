Zacatecas: Ya son 4 adolescentes que se han quitado la vida en menos de un mes

Suman ya cuatro los suicidios cometidos por adolescentes en menos de un mes en el estado de Zacatecas; el 12 abril un joven de 17 años; el 26 abril una adolescente de 14; el 28 otra menor de 14 años y el pasado 8 de mayo otro estudiante de 14; las autoridades investigan las causas y sospechan de que todos intentaron cumplir un reto viral de TikTok.

El 12 de abril, un joven de 17 años fue encontrado suspendido en su domicilio, el 26 de abril, localizaron a una menor de 14 años de igual manera suspendida en su vivienda.

Un hecho similar ocurrió dos días después, el 28 de abril, ambas eran amigas y vecinas de la colonia Díaz Ordaz, y el más reciente, el 8 de mayo, otro estudiante de 14 años que fue encontrado por sus familiares en las mismas condiciones que los casos anteriores.

La situación preocupa a los padres de familia en Zacatecas, ya que autoridades informaron que se investiga una posible relación con un reto viral en redes, principalmente, entre jóvenes menores de edad.

María Guadalupe, una madre de familia expresó a Fuerza Informativa Azteca su preocupación: “Tengo también a mis hijas y también no me gustaría que jugaran todo ese tipo de cosas, yo la verdad no les presto celular ni tampoco les he dejado teléfonos y todo lo que hacen es lo que les checo”.

Maestros explican que este tipo de retos son aceptados entre estudiantes por el sentido de pertenecer y ser aceptado en un círculo social.

“Como maestros hay que estar atentos al sentir de nuestros alumnos más que nada porque lo emocional está ya muy impactado dentro de las aulas, con tal de incluirse o ser aceptados ellos acceden a este tipo de juegos y si los papás debemos de poner demasiada atención”, expuso la maestra Noemí Rodríguez.

De acuerdo con especialistas, de los 12 años en adelante, un adolescente se encuentra en su etapa más “manipulable”.

“Entre los 12 y los 17 años, es donde se es más vulnerable, y puede haber toma de decisiones inadecuadas, de ahí que como padres en esa edad prioritaria mente tenemos que estar muy de alerta, muy cercanos, es importante que identifiquemos las emociones de nuestro hijos y que aprendamos a validarlas”, explicó Pedro Rodríguez, director de un Centro de Integración Juvenil.

Expertos en el tema aconsejan aceptar las emociones que se encuentran en la etapa de la adolescencia, e incluso, de ser necesario acudir a terapia para una atención preventiva.

Muere tercera joven en Zacatecas por supuesto reto viral

Este viernes 3 de mayo, se suicidó una jovencita de 15 años en la capital de Zacatecas; con ella ya suman tres adolescentes las que han tomado esta decisión en una semana, las autoridades sospechan que las menores trataron de cumplir con in reto viral que se ha difundido en redes sociales, particularmente en TikTok.

Las dos que hace unos días fueron halladas sin vida, tenían 14 años y estudiaban en la misma escuela; la Secundaria Federal 3, en Zacatecas.

En este nuevo caso, la menor de 14 años fue localizada en el patio de su casa ya sin signos vitales y con las mismas características que los hechos anteriores, es decir, habría realizado el reto viral llamado “el desmayo”, un reto que consiste en simular un ahorcamiento para revelar cuánto tiempo pueden soportar sin respirar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas investiga si estos suicidios están relacionados con el reto en redes sociales, principalmente en TikTok.

El supuesto reto consiste en simular el ahorcamiento y grabarse para constatar cuánto tiempo soportan sin respirar.