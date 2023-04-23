El expresidente Alejandro Toledo, en prisión preventiva tras ser extraditado a Perú

El expresidente peruano Alejandro Toledo efrentará las acusaciones de corrupción en su contra luego de ser extraditado a su país, en un acuerdo con Estados Unidos. Toledo enfrenta las acusaciones de corrupción. De acuerdo a una orden judicial, fue decidido que será confinado en un penal policial donde se encuentran otros dos expresidentes de Perú.

Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, arribó en un vuelo comercial al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, de la capital peruana, escoltado por agentes de seguridad. El exmandatario de 77 años se entregó a las autoridades estadounidenses el viernes 21 de abril tras más de seis años en proceso de extradición.

La magistrada, Margarita Salcedo, a cargo de la audiencia del caso confirmó que Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva impuesta en su contra y que en el transcurso del domingo 23 de abril sería trasladado a prisión.

Imágenes oficiales compartidas por la policía de Perú mostraron al expresidente de pie y con las manos cubiertas con una prenda color negro, llevado del brazo por unos de los oficiales a sede de la aviación policial aledaña al aeropuerto.

Previo a que el juez ordenara que Toledo fuera llevado a prisión, su abogado, Roberto Su, dijo a periodistas que estaba en contra de la medida debido al precario estado de salud del expresidente.

Como autoridad central en materia de extradiciones, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Alfredo Rebaza supervisan la extradición de Alejandro Toledo. pic.twitter.com/FboaazZn4o — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2023

¿De qué es acusado el expresidente peruano Alejandro Toledo?

El expresidente Toledo es acusado en Perú de presuntamente haber recibido 35 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de ganar la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

La fiscalía ha presentado cargos en su contra por lavado de activos y colusión, cargos que rechaza el expresidente. Además, solicitan que Toledo sea condenado a 20 años de prisión.

Los escándalos por corrupción de Odebrecht han salpicado a varios gobiernos de Latinoamérica e involucrado a casi todos los expresidentes peruanos de las últimas dos décadas.

Toledo fue detenido en Estados Unidos en el 2019 tras una solicitud formal de Perú para ser extraditado. Un año antes había salido del país, por lo que la justicia lo declaró prófugo. En el 2020 fue liberado bajo fianza y desde entonces vivía en el estado California.