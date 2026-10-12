David Penchyna, exsenador, sufre aparatoso accidente HOY en Pachuca

El exsenador del PRI, David Penchyna Grub, estuvo involucrado en un accidente automovilístico la tarde de este domingo 11 de octubre, cuando circulaba por el viaducto Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo.

El percance ocurrió a la altura del fraccionamiento Valle de San Javier y movilizó a los servicios de emergencia , luego de que la camioneta en la que viajaba terminara fuera del camino.

Los primeros reportes señalan que la unidad de Penchyna, una vehículo de alta gama, colisionó con una camioneta de carga y posteriormente se impactó contra un árbol. Tras el accidente, el exfuncionario fue valorado en el lugar y que no presentó lesiones de gravedad; hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó el choque.

Así ocurrió el choque en Río de las Avenidas

El accidente se registró en uno de los tramos viales de la capital hidalguense, en dirección al entronque con el bulevar Colosio; de acuerdo con las primeras investigaciones, la parte delantera derecha de la camioneta de lujo golpeó la zona posterior de una unidad de carga.

Tras la colisión, ambos vehículos salieron de su trayectoria y se reportaron impactos contra árboles ubicados a un costado de la vialidad; las autoridades acudieron para atender la situación y revisar lo ocurrido.

Aunque algunos reportes mencionan que llovía en Pachuca al momento del percance, no hay información que permita atribuir el accidente a las condiciones meteorológicas o a una posible velocidad excesiva.

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El exsenador #priista David Penchyna Grub sufrió un accidente automovilístico en #Pachuca, #Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, perdió el control de su #camioneta y chocó contra un árbol, que terminó derribado. https://t.co/GqTxTkj2EI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

¿Quién es David Penchyna Grub?

David Penchyna ha ocupado distintos cargos en la administración pública y en el Poder Legislativo, fue senador de la República por Hidalgo, diputado federal en dos ocasiones y presidente de la Comisión de Energía del Senado.

También dirigió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y formó parte de la administración estatal hidalguense en las áreas de Desarrollo Económico y Desarrollo Social.

Hasta el momento, el accidente apunta a que no hubo lesiones de consideración para el exsenador, por lo que las causas precisas del percance deberán establecerse con base en las diligencias correspondientes.