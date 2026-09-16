Sacerdote Román de la Cruz es asesinado y hallado en carretera en Hidalgo

El sacerdote Román de la Cruz Hernández, quien era párroco en el estado de Hidalgo, fue asesinado este 15 de septiembre de 2026 en el tramo carretero Tlolango-Tetlapayac.

La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó el homicidio del párroco, crimen que condenó en un comunicado publicado este miércoles.

"Nos unimos en oración y solidaridad con Mons. José Hiraís Acosta Beltrán, la Diócesis de Huejutla y todo su pueblo, ante el asesinato del P. Román de la Cruz Hernández", expresó.

¿Qué se sabe del homicidio del sacerdote Román de la Cruz Hernández?

El sacerdote Román de la Cruz Hernández fue asesinado en el municipio de Lolotla. Hasta el momento no hay reportes de alguna persona detenida por estos hechos ni el móvil del crimen, pero la investigación sigue abierta.

Su cuerpo fue encontrado con un mensaje en una cartulina, confirmaron agentes de la policía municipal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

#Hidalgo #Almomento un sacerdote fue asesinado #violentamente en el municipio de #Lolotla, el cuerpo de Román Cruz Hernández quien estaba al frente de la parroquia de la comunidad de Santa Cruz en Huejutla, fue localizado sobre el tramo carretero Tlolango-Tetlapayac, con un… pic.twitter.com/BM7WG6yiLe — Leonardo Herrera (@herreleo) September 16, 2026

Condenan asesinato del sacerdote Román de la Cruz

La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el homicidio del párroco, quien estaba al frente de la parroquia de la comunidad de Santa Cruz.

"La Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su indignación, tristeza y solidaridad hacia la Iglesia de Huejutla, Hgo. ante el asesinato ocurrido el pasado 15 de septiembre del Sacerdote Román de la Cruz Hernández, quien se desempeñaba como párroco de Santa Cruz, Huejutla, Hgo".

El Obispado de Huejutla pidió a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y se haga justicia.

"Nos sentimos consternados por tal hecho, pero no podemos especular sobre este acontecimiento, para permitir que las autoridades correspondientes puedan llevar a cabo la investigación e informar sobre la misma tragedia.

"Sin embargo, ante la situación alarmante de violencia que se vive en nuestro país, hacemos un llamado urgente a la autoridad competente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y se llegue al esclarecimiento de este hecho acontecido en nuestra diócesis, se haga justicia y no permitir que este suceso, ni los demás crímenes que han lastimado nuestra nación queden impunes", publicó.