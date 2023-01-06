No hay “fast track” en extradición de Ovidio Guzmán: AMLO

La extradición de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, no es una decisión política ni habrá un “fast track”, sino que lleva un proceso, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la mañanera de hoy, el mandatario explicó que existe un proceso que debe seguirse en el caso de la petición de extradición de Ovidio Guzmán, por lo que no depende del gobierno federal.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que Ovidio Guzmán sea enviado de manera rápida a Estados Unidos para que enfrente cargos por conspiración. pic.twitter.com/YZWg0oBgUp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

"No es: a ver, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Zedillo, en otros tiempos, aquí hay un auténtico Estado de derecho que tiene que respetar", dijo AMLO.

Añadió que se tienen que presentar las pruebas y los elementos de los que se le acusa a Ovidio Guzmán y serán los jueces mexicanos los que decidan su extradición.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez explicó que Ovidio Guzmán tiene varias investigaciones por delitos contra la salud y relacionados con arma de fuego, de forma inicial, pero también existen otros por los cuáles se le investiga.

#EnLaMañanera | El heredero del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, tiene carpetas de investigación abiertas en el país, así lo explicó la Secretaria de Seguridad, @rosaicela_ pic.twitter.com/WW3RGUEkp5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 6, 2023

¿De qué delitos se le acusa a Ovidio Guzmán?

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que por la secrecía de las investigaciones no pueden detallar por qué delitos se abrieron carpertas de investigación en contra de Ovidio Guzmán, aunque explicó que ya la FGR inició la integración de las carpetas de investigación.

"Por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la Repúbica, quien ejecutó la orden de aprehensión en terminos de extradición y está integrando las carpetas por los delitos fuero federal y otros, adicionalmente tenemos conocimiento de otras carpetas", explicó.



Extradición de Ovidio Guzmán no es decisión política: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard explicó que a partir de la detención y la presentación ante las autoridades competentes de Ovidio Guzmán inicia un proceso para atender la solicitud de extradición que envió el gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2019.

“¿Quién determina si procede (la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán)? la Secretaría de Relaciones Exteriores y el juez de la causa que tiene un rol importante, no es una decisión política”, sostuvo.