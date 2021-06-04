Facebook suspende la cuenta de Trump hasta 2023

Facebook suspendió la cuenta de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, de su plataforma hasta al menos enero de 2023 y anunció cambios en la forma en que tratará a los líderes mundiales que rompan las reglas en el futuro.

La junta de supervisión independiente de Facebook mantuvo en mayo el bloqueo a las redes sociales de Trump, que se hizo efectivo a raíz del asalto del 6 de enero al Capitolio estadounidense, después de que el gigante tecnológico consideró que sus publicaciones incitaron a la violencia.

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De acuerdo con Reuters, la junta dictaminó que estaba mal hacer que la prohibición fuera indefinida y le dio seis meses para determinar una “respuesta proporcionada”.

La suspensión de dos años entró en vigor desde la fecha inicial en que fue bloqueada la cuenta (el 7 de enero de este año) y solo se restablecerá si el riesgo para la seguridad pública ha disminuido.

|Crédito: Facebook @DonaldTrump

Donald Trump considera la suspensión como un “insulto”

Trump señaló en un comunicado que la suspensión era un insulto para los ciudadanos que votaron por él en las elecciones presidenciales de 2020, a las que calificó como “amañadas”.

“El fallo de Facebook es un insulto a los 75 millones de personas que han batido récords, además de muchos otros, que votaron por nosotros en las elecciones presidenciales amañadas de 2020 y, en última instancia, ganaremos”.

Facebook afirmó que trabajará con expertos para tomar esta determinación y evaluará factores que incluyen casos de violencia, restricciones a reuniones pacíficas y otros indicadores de disturbios civiles.

También mencionó que habrá una serie de sanciones crecientes que se activarán si Trump rompe más reglas, lo que podría llevar a una suspensión permanente de su cuenta.

“Ante la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos de aplicación”, reconoció Nick Clegg, jefe de asuntos globales de Facebook.

Esta suspensión significa que Trump no podrá usar sus cuentas antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre de 2022, cuando su partido competirá por escaños en el Congreso, pero es posible que pueda volver a las redes sociales mucho antes de las próximas presidenciales a finales de 2024, según Reuters.

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