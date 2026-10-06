Así es el fraude romántico de falsos militares en aplicaciones de citas para tener un noviazgo

Cuidado con quién está detrás de las aplicaciones de citas. No todo es lo que parece y ahora las autoridades descubrieron una especie de fraude romántico operado por falsos militares.

Detrás de algunos perfiles, existen personas que con engaños se acercan a posibles víctimas a quienes, una vez que ganan su confianza, las estafan y hasta roban su información.

Militares falsos llegan a aplicaciones de citas para pedir dinero

Trabajos de monitoreo de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), pudieron descubrir esta forma de fraude.

Los ciberdelincuentes crean perfiles falsos con fotografías, nombres y supuesta información de militares para establecer contacto con personas a través de redes sociales y aplicaciones de citas, con el propósito de solicitar dinero o información financiera.

Alerta a mujeres en CDMX y Edomex: Crean perfiles falsos en apps de citas para robarle dinero a las víctimas; modus operandi “estafa de romance”

¿En qué consiste el fraude de falsos militares en redes sociales y apps?

La estafa que detectaron las autoridades consiste en personas que se pasar por militares que supuestamente se encuentran en el extranjero o realizan actividades que les impiden tener contacto presencial.

El delincuente crea perfiles falsos en redes sociales o plataformas de citas, donde utilizan fotografías, nombres, rangos, uniformes e información aparentemente relacionada con las fuerzas armadas.

El supuesto militar suele afirmar que se encuentra en una misión internacional, en una zona de conflicto o realizando actividades que le impiden comunicarse de manera convencional, justificando así que solo puede tener contacto mediante mensajes, llamadas o videollamadas y esto dificulta que la víctima compruebe la verdadera identidad.

El contacto puede comenzar con una solicitud de amistad, un mensaje o una interacción en redes sociales; posteriormente, el supuesto militar desarrolla una relación de confianza y afecto con la persona, llegando incluso a hablar de una posible relación formal o matrimonio.

Una vez consolidado el vínculo, el delincuente puede solicitar dinero para supuestos permisos, boletos de avión, gastos médicos, paquetes, trámites, impuestos, aduanas o emergencias, argumentando que no puede acceder a sus propios recursos debido a su condición de militar o a las actividades que realiza.

Recomendaciones para no ser víctima de fraude de falsos militares

En caso de que una persona crea que está en una situación relacionada con este tipo de fraudes, la SSC recomienda lo siguiente:

