Rocío Nahle hace “visitas sorpresa” a hospitales de Veracruz y se encuentra con reclamos de pacientes

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, realizó una serie de visitas a hospitales del estado para conocer directamente las condiciones del sistema de salud. No obstante, durante los recorridos, familiares de pacientes, ciudadanos y personal médico le expusieron problemas relacionados con la falta de medicamentos, material básico y tratamientos.

En el municipio de Córdoba, familiares de personas internadas en el Hospital Yanga demandaron a Nahle García la entrega de insumos y fármacos indispensables. Durante el encuentro, una de las personas reclamó que tuvo que comprar por su cuenta un medicamento que no encontró en el nosocomio.

Pacientes denuncian falta de insumos

Aunque Rocío Nahle afirmó que sus visitas no estaban planeadas, trabajadores de distintos hospitales señalaron que las autoridades de salud se coordinaron previamente con directivos para acondicionar las instalaciones antes de los recorridos.

Entre los hospitales mencionados se encuentra el Regional de Río Blanco, donde usuarios como Roberto Huerta, denunciaron ante cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que algunos insumos aparecieron temporalmente durante la supervisión. El derechohabiente pidió que vuelva el programa “paciente simulado”, para que el gobierno de Veracruz tenga una idea real de “cómo está el hospital”.