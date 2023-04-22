De Lady Di a Harry y Meghan, los escándalos que han marcado a la familia real británica

Los estrictos protocolos de la familia real británica han servido a lo largo de su historia para proyectar una imagen solemne y alejada de los cuestionamientos de la sociedad, pero existen una serie de escándalos que trascendieron las normas de la monarquía y pusieron en jaque a la Casa de Windsor.

Una abdicación al trono, escándalos sexuales, acusaciones de racismo, un romance prohibido entre otros pasajes han marcado a la realeza británica que se prepara para la coronación del Rey Carlos III y su esposa Camila Parker, la primera ceremonia de este tipo desde junio de 1953, fecha en que asumió el trono la Reina Isabel II.

Aquí te compartimos la lista de eventos desafortunados que alcanzaron a la Monarquía, una de las instituciones con más influencia y poder en el mundo.

El romance prohibido de la princesa Margarita

La princesa Margarita, hermana Isabel II, despertó el enojo de la sociedad cuando se confirmó que la familia real británica impidió, a toda costa, su matrimonio con Peter Townsend. El integrante de la Fuerza Aérea era 16 años más grande que ella y estaba casado.

Esta situación obligó a ambos a mantener una relación en secreto durante varios años, sin embargo, a pesar de que Peter Townsend se divorció y le solicitó matrimonio a Margarita, la Monarquía rechazó la unión para seguir con las tradiciones de la época. La princesa pasó gran parte de su vida luchando contra adicciones, hasta que murió por un accidente vascular cerebral en 2002.

La abdicación del Rey

El príncipe Edward iba a ser coronado como Rey, pero enamorarse de una famosa norteamericana, que se divorció dos veces, generó una confrontación al interior de la Casa de Windsor. Nuevamente, la Iglesia y los ministros evitaron la unión y lo obligaron a decidir entre su pareja y el máximo título nobiliario.

Edward optó por abdicar y mantuvo su relación con Wallis Simpson, pero su hermano Jorge VI asumió la Corona y provocaron que la línea de sucesión sufriera una alteración, por esta razón Isabel II, sobrina de Edward, llegó antes de lo previsto a dirigir la familia real británica.

El presunto abuso sexual del príncipe Andrew

El príncipe Andrew, el tercer hijo de la reina Isabel y el príncipe Felipe representa uno de los mayores escándalos de la familia real británica al enfrentar una acusación por abuso sexual, que a la fecha, lo persigue en Estados Unidos.

El problema inició por su cercanía con el empresario Jeffrey Epstein, uno de los hombres más repudiados en el mundo tras ser encontrado culpable por pederastía y manejar una red de trata de personas. Según una de las acusaciones, una menor de edad fue obligada a mantener un encuentro sexual con el príncipe Andrew.

Tras una investigación que sigue su curso en Nueva York, en enero de 2022 la familia real británica anunció que le retiraba los títulos al príncipe y otros nombramientos por haber pertenecido a la Monarquía.

Las infidelidades y la muerte de Lady Di

Una de las personas que, según historiadores, era de las más queridas por la sociedad fue Diana, princesa de Gales, también conocida como Lady Di. Sin embargo, para ella su paso por la familia real fue una época tormentosa que la llevó a abandonar la Corona.

En una ocasión llegó a declarar que estuvo en una relación de tres personas. Esto por las múltiples infidelidades que sufrió por parte de su entonces esposo Carlos III y Camila Parker. Años después, Lady Di y el actual heredero al trono terminaron su relación, la cual se hizo entre una serie de acusaciones de infidelidades que fueron retomadas por la prensa.

Después del divorcio, Lady Di estuvo vinculada a la Corona hasta su muerte en un accidente automovilístico en agosto de 1997, hecho que siempre ha estado acompañado de rumores y versiones en las que se busca responsabilizar a la familia real británica por su fallecimiento.

La salida del príncipe y las acusaciones de racismo

En 2020, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron su salida de la familia real británica, acusando presuntos actos racistas que habrían ocurrido cuando ella estaba esperando a Archie, su primer hijo.

Desde Estados Unidos, Meghan Markle denunció que sufrió malos tratos y reveló que, muchas personas al interior de la Corona, estaban preocupados "sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo cuando naciera". Además, mencionó que se vio obligada a renunciar a su libertad personal porque así lo estipulaba la realeza.

En un punto, incluso se pronunció sobre los pensamientos suicidas que tuvo cuando vivió en el Palacio de Buckingham. Estos hechos representan el último gran escándalo en la familia real británica, la cual informó que tomaría acciones e investigaría las acusaciones por racismo, pero permitiría la salida de Harry y Meghan sin mayores complicaciones.