Mountbatten-Windsor, el apellido de la Familia Real de Reino Unido

De manera general se piensa que el apellido de la familia real de Reino Unido, incluido el del rey Carlos III, es Windsor, lo cuál sería una respuesta parcialmente correcta. Pero el apellido de los descendientes de la reina Isabel II en realidad es el compuesto Mountbatten-Windsor.

Cabe resaltar que las personas con estilos reales no suelen usar un apellido, pero algunos descendientes de la Reina con estilos reales han usado Mountbatten-Windsor cuando se requería un apellido para algún trámite.

¿Cuál es el apellido de la familia real de Reino Unido?

Mountbatten-Windsor es el apellido personal utilizado por algunos de los descendientes por línea masculina de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Según una declaración realizada en el Consejo Privado en 1960, el apellido se aplica a los descendientes sin estilos ni títulos reales.

Oficialmente, Windsor aún es el nombre oficial de la familia real (Casa de Windsor) y es utilizado por los descendientes de Jorge V (George V), abuelo de la reina Isabel II. Hoy día ninguno lo hace, porque la única línea masculina del rey Jorge V es a través de Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, cuyos descendientes usan el apellido Sajonia-Coburgo y Gotha (inglés) o von Sachsen-Coburg und Gotha (alemán).

Mountbatten-Windsor es el apellido personal utilizado por algunos de los descendientes por línea masculina de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.|Fox Photos/Getty Images

¿Por qué la realeza británica cambió su apellido?

El cambio en los apellidos de la Familia Real es un tema que sonó cuando la reina Isabel II se casó con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, sin embargo no es la primera vez que el apellido cambia. En realidad el apellido que era usado antes de Windsor era Saxe-Coburg-Gotha, el cual era el apellido del príncipe Alberto.

Jorge V, abuelo de Isabel II, fue quien adoptó específicamente el apellido Windsor en 1917 inspirado en el castillo del mismo nombre. El cambio fue resultado del sentimiento antialemán durante y después la Primera Guerra Mundial.

El nombre de la Familia Real de Windsor fue confirmado por la Reina después de su acceso al trono en 1952. Pero en 1960, la Reina y el Duque de Edimburgo decidieron que les gustaría que sus propios descendientes se distinguieran del resto de la Familia Real (sin cambiando el nombre de la Casa Real), por lo que crearon el apellido Mountbatten-Windsor. Fuentes de palacio señalan que este cambio tendría que ver con que el duque de Edimburgo señaló que era "el único hombre que no podía nombrar a sus hijos".