Fans de “El juego del calamar” se pelean en calles de París

La serie surcoreana "El juego del calamar" provocó furor entre sus fans a tal grado que se pelearon afuera de una cafetería por querer entrar, situación que ocurrió en París Francia.

En redes sociales, fans compartieron videos del momento en que varios de ellos se golpearon mientras esperaban entrar a la cafetería temática de "El juego del calamar", que se abrió en en la céntrica calle d'Alexandrie, en París.

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La cafetería logró atraer la atención de los fans ya que además de estar ambientada como "El juego del calamar", también tiene música de fondo como la serie y algunas frases.

Los mismos fans comparten videos de las largas filas que hay en las calles de París cercanas al establecimiento que buscan entrar.

Jure les gens ils font la queue à Paris pour lécher un Biscuit ?! #SquidGame pic.twitter.com/BXYYl3NANK — ⋅.˳˳F’ (@Squiidrific) October 2, 2021

Fans pelean por entrar a cafetería El juego del calamar

En el video que circula en redes sociales se observa que varias personas corrieron y gritaron cuando vieron que dos fans se golpeaban presuntamente para entrar a la tienda, ya que llevaban horas esperando para entrar a la cafetería temática de "El juego del calamar" de París, aunque hasta el momento se desconoce la causa de la pelea.

La serie "El juego del calamar" se estrenó el pasado 17 de septiembre y se volvió tendencia en la plataforma de streaming Netflix en la mayoría de los países, debido a su trama.

Je retire ce que j’ai dit c’est super réaliste Squid Game à Paris 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0uavMKL22E https://t.co/cAmi9OvRAd — ⋅.˳˳F’ (@Squiidrific) October 3, 2021



Este programa cuenta la historia de más de 400 personas que buscan liquidar sus deudas a través de una competencia sangrienta en la que esperan ganar 38.7 millones de dólares.

Ted Sarandos, ejecutivo de la plataforma, aseguró que "El juego del calamar" podría ser el programa más visto en la historia de Netflix.

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