Calendario lunar de noviembre 2023: Cuarto menguante, Cuarto creciente, Luna del Castor y más

El calendario lunar de noviembre 2023 se coloca como uno de los favoritos para los amantes de los eventos astronómicos, puesto que trae consigo fenómenos únicos del año como el regreso de la Luna del Castor, acompañada de un auténtico espectáculo nocturno con cada una de sus fases.

Además, noviembre 2023 sorprende al destacar tres importantes eventos astronómicos como la ocultación lunar de Venus, la lluvia de meteoros de las Leónidas y la Conjunción de la Luna y Júpiter.

¡Toma nota! La gran mayoría de los fenómenos, incluyendo las fases de la Luna, los podrás observar en México sin mayor problema, siempre y cuando te encuentres un lugar despejado sin contaminación lumínica.

Calendario lunar de noviembre de 2023: Fechas de las fases de la Luna

De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) los eventos imperdibles del calendario lunar de noviembre 2023, se componen de las siguientes fases:



5 de noviembre de 2023 : Cuarto menguante: la parte iluminada de la Luna va disminuyendo cada vez más en forma de C.

: Cuarto menguante: la parte iluminada de la Luna va disminuyendo cada vez más en forma de C. 13 de noviembre de 2023 : Luna nueva, el astro estará alineado entre la Tierra y el Sol; sin embargo, no se ve el satélite porque el brillo del Sol lo eclipsa.

: Luna nueva, el astro estará alineado entre la Tierra y el Sol; sin embargo, no se ve el satélite porque el brillo del Sol lo eclipsa. 20 de noviembre de 2023 : Cuarto creciente: el astro se va moviendo hacia el Este, alejándose del Sol en el cielo hasta que la mitad del disco de la Luna permanezca iluminado; en ese momento la Luna ha completado un cuarto del total del mes lunar.

¿Qué día es Luna llena en noviembre 2023?

La Luna llena también es conocida como Luna del Castor, en referencia a la preparación de estos animales para el invierno. Su denominación viene gracias a los apelativos de los nativos americanos que llamaban al astro conforme a sus características y calendario.

En el caso de noviembre 2023, su nombre se basa en las actividades de los castores, pues a finales del mes empiezan a buscar madrigueras para resguardarse del invierno.

Durante este evento, la Luna estará ubicada en la constelación de Tauro y tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, así que prepará tu chocolate caliente, la mejor manta y observa este evento en todo su esplendor.