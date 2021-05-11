FBI desclasifica archivos sobre la muerte de Kurt Cobain

Recientemente, el FBI hizo públicos los documentos sobre la muerte de Kurt Cobain, músico y líder de Nirvana, fallecido en 1994 por un disparo en la cabeza. Periódicamente, la agencia de inteligencia hace públicos documentos sobre ciertos temas, y en su más reciente liberación se incluyeron los documentos sobre el famoso músico.

En el informe de 10 páginas fueron incluidas dos cartas enviadas al FBI, cuyos autores fueron bloqueados, en las que se pedía que la muerte de Cobain fuera investigada como un asesinato y no como un suicidio.

"Millones de fanáticos alrededor del mundo quisieran que se vean aclaradas inconsistencias alrededor de su muerte de una vez por todas", señala la carta, enviada en 2003 y que fue rescatada por la revista Rolling Stone.

Una segunda carta, escrita a mano y que data de 2007, señala:

"El departamento de policía que tomó el caso nunca fue serio en investigarlo como asesinato, pero desde el comienzo se insistió en llevarlo como un suicidio. Esto me preocupa mucho porque su asesino aún sigue allá afuera", dice el texto que además añade que las huellas del músico nunca se encontraron en el arma que supuestamente disparó para quitarse la vida.

"En la supuesta nota suicida de Kurt, él no mencionó nada acerca de querer morir, excepto por la parte que estaba escrita con otra letra y parece haber sido agregada al final".

El FBI también compartió las respuestas a estas cartas, añadiendo que al interior de la agencia sí hubo preocupación por las circunstancias que rodearon la muerte de Cobain.

"Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de homicidio generalmente se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales", precisa el FBI sobre por qué no intervino en las investigaciones.

La agencia también aclaró que tendrían que haber "hechos específicos" y una evidente "violación a la ley federal" para que el caso hubiera sido investigado por el FBI en primera instancia, pero a pesar del contenido de las cartas, no se pudo identificar alguna violación a las leyes que requiriera la intervención externa de esta división de inteligencia.

El archivo revelado por el FBI también incluye un fragmento de un fax enviado en 1997 a oficinas de Los Ángeles y Washington D.C. del FBI y a ejecutivos de la cadena NBC de parte de Cosgrove/Meuer Productions, responsable de documentales responsable de la serie "Unsolved Mysteries", en donde se habló sobre diversas teorías del caso, incluídas declaraciones del investigador privado y ex ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Tom Grant, quien afirmó que el fallo de suicidio fue "un juicio apresurado".

El fax de 1997 sugiere que Grant había detectado inconsistencias, resaltando la presunta nota suicida de Kurt Cobain.

Además, Grant precisó que el creador de "Come As You Are" estaba tan drogado el día de su muerte, que era imposible que hubiera sostenido el arma con la que supuestamente se quitó la vida.

Te puede interesar: Tiroteo en una escuela de Kazán, Rusia, deja 8 muertos

¿Quién fue Kurt Cobain?

Kurt Cobain es recordado por haber sido vocalista y líder de Nirvana, una de las bandas más emblemáticas del movimiento grunge que dominó la escena musical de los noventa.

Cobain se unió a Krist Novoselic en 1985, y posteriormente se unió al proyecto Dave Grohl, baterista y hoy líder de Foo Fighters.

A lo largo de su trayectoria musical, Cobain y Nirvana crearon temas que hoy en día se mantienen vigentes en la cultura pop como "Smells Like Teen Spirit", "Lithium", "About A Girl" y decenas más. Algunos de los álbumes más recordados de la banda son "Nevermind", "In Utero" y el "MTV Unplugged" de 1994.

Enfermedades crónicas como una afección estomacal nunca diagnosticada afectaron seriamente a Cobain, no sólo física, sino también mentalmente, pues el intérprete desarrolló depresión.

Kurt Cobain estuvo casado con Courtney Love, líder de Hole, con quien tuvo a su hija, Frances Bean Cobain. El último concierto del cantautor fue el 1 de marzo de 1994, en Múnich, Alemania.

De acuerdo con la versión oficial de su muerte, el cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado sin vida y con una marca de bala en la cabeza el 8 de abril de 1994 por un trabajador que iba a realizar una instalación eléctrica en el garage del músico.

Días antes, el músico había desaparecido y su esposa, Courtney Love, había notificado a las autoridades.

La versión de las autoridades precisa que Kurt Cobain se quitó la vida con una escopeta hallada junto a su cuerpo, además de que habría muerto el 5 de abril a las 11:30 de la mañana, aproximadamente, además de que también se encontró una nota de suicidio.

Durante años, la polémica ha rodeado la muerte del líder de Nirvana, a los 27 años de edad, pues se dice que no fue suicidio, sino un asesinato orquestado por Courtney Love, ya que estaban cerca de divorciarse y ella ya no gozaría de la fortuna del músico, por lo que habría contratado a un asesino y así, supuestamente, evitó perder las ganancias de Kurt.

Te puede interesar: ¿Jennifer Lopez y Ben Affleck van a retomar su relación de pareja?