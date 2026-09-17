FBI desarticula red terrorista de Rusia con operaciones en México

Una investigación de autoridades estadounidenses apunta a una presunta red terrorista de Rusia que habría buscado contratar personas para cometer asesinatos y realizar ataques en distintos países del mundo, incluyendo México.

El caso quedó expuesto tras una acusación presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.

¿Cómo operaba la red rusa?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la estructura habría comenzado a operar al menos desde 2024 y habría dirigido sus acciones contra desertores rusos, así como contra personas e intereses de países considerados aliados de Ucrania.

Uno de los episodios descritos en el expediente involucra a Yaidel Delgado Suárez, ciudadano cubano que le habría dicho a una persona en Estados Unidos que contaba con “gente en México” capaz de asesinar a un disidente ruso que residía en territorio estadounidense.

Según la acusación, Yaidel Delgado y el venezolano Ángel Eduardo Castro habrían ofrecido 40 mil dólares para eliminar o hacer desaparecer al objetivo.

Members of Russian intelligence services network charged with conspiring to finance terrorism and commit murder for hire in the United States: “We will not tolerate efforts to finance terrorist activities and engage in acts of violence—particularly when these activities are… — US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 15, 2026

También tenían operaciones en otros países

Entre los acusados se encuentra Oemis Romagoza Durruthy, a quien la Fiscalía identifica como encargado de coordinar viajes y aspectos logísticos de ataques ocurridos en República Checa y Lituania durante 2024.

Otro de los señalados es Yuri Khrameev, de 63 años, identificado por los fiscales como antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos y su hijo, Kirill Khrameev, de 27 años, también fue acusado y es señalado como integrante del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

Kirill Khrameev habría contactado a un ciudadano estadounidense para enviarlo a Lituania con la finalidad de ubicar y fotografiar a una persona considerada objetivo. Posteriormente, Yuri Khrameev presuntamente ofreció 25 mil dólares por su asesinato.

Los cinco acusados enfrentan un cargo por conspiración para financiar terrorismo, que contempla hasta 20 años de prisión, mientras que Yuri Khrameev, Yaidel Delgado y Ángel Castro también son acusados de conspiración para cometer asesinato por encargo, con una pena máxima de 10 años.

