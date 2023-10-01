¡No hizo un Coque Muñiz! Felicitan a Danna Paola por su interpretación del Himno Nacional en pelea del Canelo

Antes de la pelea de box de ayer entre Saúl Canelo Álvarez y Jermell Charlo, que terminó con un triunfo contundente del originario de Jalisco, la cantante Danna Paola fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano.

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Danna Paola entona el Himno Nacional Mexicano previo al combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo en Las Vegas#BoxAzteca 🥊 #ComoUnCampeón 🥊 pic.twitter.com/BgmR9zL4BO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 1, 2023

La intérprete de “Agüita” hizo una buena actuación en el cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde tuvo lugar el encuentro entre ambos pugilistas.

Danna Paola es una f#*@ing reina, trabajadora, talentosa, inteligente y a pesar de toda la caca que le han tirado y como la han comparado durante toda su carrera, ella cada vez triunfa más ❤️ pic.twitter.com/125EclMj5W — Dani Becerril (@DaniBeeTee) October 1, 2023

Diversos usuarios en redes sociales celebraron la interpretación de Danna Paola, al considerar que estuvo a la altura, en contraste con otras ocasiones, donde los cantantes han sido duramente criticados.

México después de que Danna Paola entonara el himno nacional pic.twitter.com/PFTpo7dXRu — Manuel Hilario (@manuelhilarioo) October 1, 2023

Otros artistas que han cantado bien el Himno Nacional

Además de Danna Paola, otros artistas han destacado por sus interpretaciones del Himno Nacional Mexicano, como Edith Márquez, quien lo cantó antes de la pelea entre Canelo vs. Fielding el 15 de diciembre de 2018 en el Madison Square Garden en Nueva York.

Mientras que Carlos Rivera también fue celebrado por interpretar el Himno Nacional antes de la pelea de Caleb vs. Jacobs en la T-Mobile Arena el 4 de mayo de 2019.

También Sofía Reyes subió al cuadrilátero antes del encuentro entre Canelo vs. Avni Yildrim el 27 de febrero de 2021 y el público asistente le aplaudió cuando terminó su participación.

¿Quiénes han cantado peor el Himno Nacional?

Uno de los más recordados en cantar mal el Himno Nacional es Jorge Muñiz, conocido como Coque Muñiz. Antes de que iniciara la pelea de box de El Maromero Páez en 1989, el intérprete intentó cantar las estrofas del símbolo nacional, pero olvidó la letra y dijo algunas palabras ininteligibles.

Mientras que Ana Bárbara ha interpretado en tres ocasiones el Himno Nacional Mexicano, y en todas ellas ha cometido algún error. En 2019 cambió ciertas palabras al decir “Ciña ¡oh patria! tus sienes de olivo” cuando debió decir “oliva”. También tuvo errores entre 2012 y 2018.

¿Qué pasa si cantan mal el Himno Nacional Mexicano?

Alterar la letra o música del Himno Nacional es una infracción, según el artículo 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, lo cual conlleva una multa de hasta 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 1 millón 37 mil 400 pesos.

En caso de que persista la infracción, la Secretaría de Gobernación puede imponer una multa adicional de hasta 10 mil veces la UMA por cada día adicional que continúe la falta, así como un arresto por 36 horas.