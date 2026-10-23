El clan de Félix Salgado arrastra desfalcos y disputas rumbo a las elecciones 2027 en Guerrero

Los escándalos que sacuden a Morena en Guerrero tienen un origen común en las disputas internas del equipo encabezado por el senador Félix Salgado Macedonio. Mientras la Fiscalía del Estado investiga un fraude superior a los 20 millones de pesos por el cobro ilegal de más de 70 cheques con firmas falsificadas en el Congreso local, que salpica a diputados de su bancada como Jesús Urióstegui, la corriente del legislador enfrenta señalamientos directos que van desde desfalcos millonarios hasta investigaciones por homicidio. A pesar de estas carpetas abiertas y el rechazo social, integrantes del grupo político buscan posicionarse para los comicios de 2027 en alcaldías clave como Chilpancingo y Acapulco.

Entre los perfiles que impulsan sus aspiraciones destacan Ricardo Salinas Méndez, exoficial mayor cuestionado por el uso de relojes de lujo, y la legisladora Yoloczin Domínguez, acusada por desvíos de 750 millones de pesos y condicionamiento de apoyos tras el paso del huracán Otis. Asimismo, la diputada Guadalupe García Villalva busca la reelección rodeada de dudas sobre su posible vinculación en el asesinato de su primo en Copala. Con Salgado Macedonio como principal promotor de la estructura guinda en la entidad, el grupo político intenta asegurar candidaturas locales mientras enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de sus gestiones.