Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019 cuando le dispararon en la Ciudad de México (CDMX) frente a sus hijos y su exesposo, Juan Carlos “N”, presunto autor intelectual, sigue sin ser detenido por este feminicidio.

La mataron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer luego de haber tenido una audiencia por el caso contra su exesposo.

Abril Pérez Sagaón iba en un automóvil sobre Río Churubusco cuando de uno de los vehículos alguien le disparó.

Exesposo de Abril fue detenido por agredirla y lo liberaron

El 4 de enero de 2019 Abril fue agredida físicamente por su entonces esposo, quien fue detenido, pero lo acusaron de intento de homicidio y estuvo preso nueve meses.

De acuerdo con un juez, como ella estaba dormida cuando fue agredida, era un caso de violencia intrafamiliar.

Ofrecen recompensa por exesposo de Abril Pérez Sagaón

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ofreció el 7 de julio pasado una recompensa de 500 mil pesos por información que ayude con la captura de este hombre, según el acuerdo FGJCDMX/COR/EXTORD01/01/2026.

El equipo legal que lleva el caso informó que hasta ahora diez personas han sido detenidas y se ha sentenciado a tres por el delito de feminicidio:

Rodolfo Daniel Banderas Sandoval (52 años y 6 meses de prisión)

(52 años y 6 meses de prisión) Juan Carlos Rodríguez Ortiz (52 años y 6 meses de prisión)

Mientras que a Amado Vicente Rodríguez García se le impusieron 39 años, 4 meses y 15 días por feminicidio y asociación delictuosa.

Fiscal de CDMX no ha recibido a familia de Abril Pérez

La defensa legal de la familia de Abril Pérez expresó impunidad en el caso, pues el exesposo de la víctima y otros presuntos implicados, entre ellos personas de su círculo cercano, siguen libres ya que le habrían ayudado a planear, ejecutar y pagar el crimen.

A finales de septiembre de 2026, la familia presentó el amparo 1042/2026 para que un juez federal ordene a la fiscalía investigar esas líneas y realizar y documentar diligencias para localizar a Juan Carlos “N”, por el feminicidio de Abril.

Además, manifestó que la fiscal general Bertha Alcalde no ha recibido a la familia de la víctima a pesar de reiteradas solicitudes.

“Para la familia, esa falta de atención refleja el desinterés de una Fiscalía que se limita a dar trámite a los procesos”, externó la representación legal.

Juicio contra acusados iniciará por tercera vez

El próximo 11 de enero de 2027 se iniciará por tercera vez el juicio oral contra tres acusados: Alejandro “N”, Juan Carlos “N”, quien es una persona distinta al exesposo de la víctima, y Graciela “N”.

Por ahora la familia aún no decide cómo participará, pues la Fiscalía de la CDMX “no le ha mostrado pruebas contundentes contra las tres personas acusadas ni ha demostrado voluntad de esclarecer los hechos y procurar justicia”.