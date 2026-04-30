¿Fiscalía de CDMX dará carpetazo al feminicidio de Abril Pérez Sagaón? Exigen captura de exesposo

Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos frente a sus hijos el 25 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México (CDMX). Casi siete años después, el presunto autor intelectual Juan Carlos "N", exesposo de la víctima, no ha sido detenido y el caso por este feminicidio parece estar estancado.

La familia de la víctima se pronunció al respecto sobre la situación legal de este crimen. El mensaje fue claro: "la familia abandona el proceso por desconfianza en la Fiscalia", así lo dijo a Azteca Noticias, Héctor Pérez Rivera, abogado de la familia.

Juicio por feminicidio de Abril Pérez Sagaón

El 4 de enero de 2019 fue agredida por Juan Carlos "N", quien fue denunciado y acusado de intento de homicidio. Fue detenido, pero solo estuvo encarcelado solo nueve meses.

De acuerdo con un juez, como Abril estaba dormida cuando fue agredida, el caso se trataba de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el 25 de noviembre de ese año, sicarios presuntamente contratados por Juan Carlos "N" la mataron.

Los asesinos son supuestos miembros de una célula criminal ligada al grupo delictivo La Unión Tepito, quienes habrían conocido al exesposo de Abril, cuando estuvo en la cárcel.

El caso llegó a las manos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX, encabezada en aqule momento por Ernestina Godoy Ramos, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Mediante un comunicado, la familia de Abril Pérez Sagaón informó que ha decidido abstenerse de participar en el juicio oral del caso,que podría iniciar el próximo el 6 de mayo de 2026, "tras cuatro años de retrasos injustificados" y "desgaste emocional, dolor y victimización secundaria".

"Esta decisión obedece a que ya no existen condiciones mínimas de certeza, imparcialidad ni legalidad que permitan seguir este camino legal que ya habíamos recorrido", externaron el documento.

El insólito feminicidio de Abril Pérez Sagaón; quien fue asesinada por su exesposo días después su liberación

Personas cercanas a exesposo de Abril Pérez Sagaón no han sido investigadas

Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuando se dirigía en un auto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Le dispararon sobre Río Churubusco al ser interceptada por dos vehículos.

Luego del brutal asesinato de la mujer, hubo personas detenidas, pero Juan Carlos "N", exesposo de Abril, "señalado públicamente como pieza central en la planeación de los hechos", no ha sido capturado.

De acuerdo con la defensa de la víctima, personas cercanas a él "han sido señaladas como participantes directos en la preparación y ejecución del crimen, siendo acusadas directamente por uno de los autores materiales ya sentenciado", pero no han sido investigadas.

"Las inconsistencias en la conducción del caso evidencian un ejercicio selectivo de la acción penal, alejado del debido proceso que exige un feminicidio de alto impacto como el de Abril Pérez Sagaón", expresó la familia.

Ante ello, solicitaron una "investigación seria, exhaustiva e imparcial de todas las personas señaladas dentro de su círculo cercano".

Exigen captura de exesposo de Abril Pérez Sagaón

Este jueves enviaron un mensaje en el que pidieron la detención de Juan Carlos "N", exesposo de la víctima. Asimismo, externaron que haya un "enjuiciamiento de la totalidad de los responsables, sin criterios de selectividad".

En su mensaje también externaron que haya una reparación integral del daño para la familia, así como "garantías efectivas de no repetición y de no revictimización frente a la violencia feminicida".