Ofrecen 500 mil pesos por exesposo de Abril Pérez Sagaón, víctima de feminicidio en CDMX

A casi ocho años del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, asesinada a balazos en la Ciudad de México (CDMX), este martes se publicó una recompensa de 500 mil pesos por información que ayude con la captura de Juan Carlos "N", su exesposo acusado de ser presunto autor intelectual del crimen.

La mujer fue asesinada el Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos frente a sus hijos el 25 de noviembre de 2019. Casi siete años después, el presunto autor intelectual Juan Carlos "N", la Fiscalía General de Justicia de la CDMX emitió el acuerdo FGJCDMX/COR/EXTORD01/01/2026 con el que se ofreció dicha recompensa.

El insólito feminicidio de Abril Pérez Sagaón; quien fue asesinada por su exesposo días después su liberación

Familia de Abril Pérez Sagaón señaló falta de certeza en el caso

En abril pasado, la familia de la víctima se pronunció al respecto de la situación legal del caso. Héctor Pérez Rivera, su abogado, comentó a Azteca Noticias que "la familia abandona el proceso por desconfianza en la Fiscalia".

En un comunicado, la familia de Abril Pérez Sagaón informó que ha decidido abstenerse de participar en el juicio oral "tras cuatro años de retrasos injustificados" y "desgaste emocional, dolor y victimización secundaria".

"Esta decisión obedece a que ya no existen condiciones mínimas de certeza, imparcialidad ni legalidad que permitan seguir este camino legal que ya habíamos recorrido", externaron en el documento.

Juez liberó a exesposo de Abril Pérez Sagaón

Abril fue agredida físicamente el 4 de enero de 2019 por su entonces esposo, quien fue detenido. No obstante, solo se le acusó de intento de homicidio y estuvo preso nueve meses.

De acuerdo con un juez, como ella estaba dormida cuando fue agredida, era un caso de violencia intrafamiliar.

La tragedia llegó el 25 de noviembre de 2019, cuando sicarios presuntamente contratados por Juan Carlos "N" la mataron. Eran supuestos miembros de una célula criminal ligada al grupo delictivo La Unión Tepito, a quienes habría conocido en la cárcel.

Ahora es buscado por feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio.

Familia de Abril Pérez Sagaón exige detener a Juan Carlos "N"

Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cuando se dirigía en un automóvil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Aquel día, fue interceptada por dos vehículos y le dispararon.

"Las inconsistencias en la conducción del caso evidencian un ejercicio selectivo de la acción penal, alejado del debido proceso que exige un feminicidio de alto impacto como el de Abril Pérez Sagaón", expresó la familia.

Sus familiares han exigido la detención de Juan Carlos "N", así como una "investigación seria, exhaustiva e imparcial de todas las personas señaladas dentro de su círculo cercano". Asimismo, externaron que haya un "enjuiciamiento de la totalidad de los responsables, sin criterios de selectividad".

