“No estamos seguras”: exigen justicia por el feminicidio de la doctora Cristina en Coatzacoalcos, Veracruz

El Día del Médico se vivió con una protesta en Coatzacoalcos, Veracruz. Con uniformes rosas y fotografías en mano, integrantes del gremio marcharon para exigir justicia por el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello, de 34 años, y reclamar que su muerte no quede impune.

La movilización también puso sobre la mesa las denuncias de presunto hostigamiento y amenazas que la doctora habría recibido antes del crimen.

¿Qué pasó con Cristina Ramos en Coatzacoalcos?

Cristina Ramos fue localizada sin vida el 15 de octubre en su departamento. Tras el hallazgo, sus compañeros, amigos y familiares alzaron la voz para pedir que las autoridades esclarezcan el caso y detengan a Lenin Salvador, señalado como presunto responsable, quien permanece prófugo, de acuerdo con los testimonios difundidos durante la protesta.

“Necesitamos recordarle a las autoridades que esto no se ha olvidado y ni se olvidará”, expresó Amanda Reyes Mateos, cirujana general, al hablar de la indignación que embarga al gremio médico.

#CrímenesPerversos | La asesinaron en su casa y el sospechoso sigue libre Cristina Ramos, una doctora de 34 años, fue as3sinada dentro de su departamento en #Coatzacoalcos, #Veracruz. Su expareja es el principal sospechoso. Según compañeros, presuntamente la ac0saba. Heidi Castellanos (@Heidii19) con los detalles en @MasHechosof — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 23, 2026

¿Cristina Ramos había denunciado amenazas?

Durante la marcha, Estefanía Jiménez Estudillo, amiga de Cristina, aseguró que la doctora había presentado una denuncia digital por el presunto hostigamiento que sufría de su expareja.

“Ella levantó una denuncia digital en donde ya le estaba dando proceso a esto. La hostigaba. Sí, la amenazaba”, relató.

Su testimonio también reflejó el temor de otras mujeres ante la violencia: “No estamos seguras ni en el trabajo, ni en nuestras casas”.

Las manifestantes reclamaron que las autoridades les den respuestas y actúen para evitar que más mujeres sean víctimas de agresiones.

Familia de Cristina pide ayuda para localizar al presunto responsable

Familiares de la doctora viajaron desde Paso del Macho, de donde era originaria, para acompañar la movilización y agradecer el respaldo de quienes exigen justicia.

Ana María Ramos, hermana de Cristina, pidió mantener la difusión de la imagen de Lenin Salvador para contribuir a su localización y llamó a las autoridades a no detener las investigaciones.

La exigencia de la familia es que el caso no quede en el olvido y que el presunto responsable sea localizado y llevado ante la justicia.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Veracruz?

El caso de Cristina se suma a los 113 feminicidios registrados en Veracruz en un año y siete meses, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres.

La cifra dimensiona la violencia feminicida que enfrenta el estado, mientras el gobierno de Rocío Nahle García recibe reclamos por la falta de seguridad para las mujeres.