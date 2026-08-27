Cee otro por caso Dafne Quintos, menor que murió en campamento militarizado en Tamaulipas

Un hombre fue detenido por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata Quintos, menor de 13 años que perdió la vida dentro de un campamento militarizado en Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026 dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero.

Detenido por caso Dafne Quintos es señalado de violación

Este jueves 27 de agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la detención de un presunto implicado en el caso.

Se trata de Juan Jesús "N", señalado por su probable participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada, en agravio de Dafne Quintos.

#FGJT_Informa La #FENNAM cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Jesús “M”, por su probable participación en los delitos de Violencia Familiar Equiparada y Violación Agravada, en agravio de una adolescente de identidad reservada. #CiudadMadero #Tamaulipas pic.twitter.com/8CHYmfhUX1 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) August 27, 2026

Suman cuatro detenidos por caso Dafne Quintos

Juan Jesús "N" es la cuarta persona detenida por su probable participación en los hechos que causaron la muerte de la menor originaria de ciudad Mante.

Agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra Mujeres por Razón de Género (FENAM) detuvieron al sujeto en el municipio de Altamira.

El 25 de julio pasado, fue detenido Jorge Luis "N", director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Agentes lo aprehendieron en la colonia Fraccionamiento Los Encinos, en Altamira, Tamaulipas.

Mientras que en la madrugada del domingo 26 de julio de 2026 mujer Estrellita "N", cuidadora femenil de la academia y quien

fue vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne y quien permanece en el Penal de Altamira como prision preventiva.

También fue aprehendida Yanina "N", de 18 años, auxiliar del área femenil de la academia militarizada donde ocurrieron los hechos y ex alumna.

Juan Jesus “M” es hermano de Estrellita "N" y fue llevado al Centro Integral de Justicia en Altamira.

Revelan presuntos castigos en campamento militarizado donde murió Dafne Quintos

Mamá de Dafne Quintos reveló en video la muerte de su hija

Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata, acudió a las instalaciones de la academia en la que estaba su hija luego de que personal del campamento la contactó para decirle que Dafne se había caído "de frente" y tenía un moretón en su labio.

Cuando llegó supo que su hija estaba sin vida y en redes sociales acusó que la asesinaron. "Está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos (originaria) de ciudad Mante, Tamaulipas (...) mi hija está muerta", contó en el video.

Aseguró que su hija "entró en perfectas condiciones al campamento". "Tiene cuatro días aquí, me la van a entregar muerta, está muerta mi hija Dafne Zapata Quintos Martínez", acusó la señora.