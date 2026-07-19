“Quiero que el mundo la recuerde": doloroso VIDEO de Dafne Quintos al morir en campamento militarizado

Su mamá la inscribió a un campamento de verano militarizado en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero ahí, aseguró, la mataron. Dafne Quintos tenía 13 años. Aquella niña que soñaba con ser veterinaria recibe el último adiós.

"Gracias, hija, por el privilegio de haberte tenido. Vivirás por siempre en nuestros corazones y en cada recuerdo que nos regalaste. Te amaremos toda la vida", son las palabras que su mamá Alejandra le dedicó.

Despiden a Dafne Quintos tras morir en campamento militarizado

El cuerpo de la meno llegó hasta una funeraria en ciudad Mante, para ser despedida por su familia, amigos y gente cercana.

A través de redes sociales, su mamá documentó que su hija salió sin vida del campamento de la Academia Militarizada de Doenitz, hasta donde llegó.

La familia le dio el último adiós en el Panteón Sendero, de acuerdo con información compartida por su tío Ángel Moreno.

Dafne Quinteros, describió su mamá, "siempre fue una niña alegre, risueña, juguetona y muy estudiosa" y "también era tímida e introvertida, pero eso nunca le impedía regalar una sonrisa hermosa y tratar a todos con amabilidad".

"Hoy, aunque su ausencia nos duele profundamente, quiero que el mundo la recuerde por la hermosa persona que fue. Mi Dafne dejó amor en cada vida que tocó, y ese amor jamás desaparecerá", expresó de su hija.

Último video de Dafne Quintos antes de morir en campamento militarizado

En un video en vivo en Facebook, la madre de la menor relató que la Academia Militarizada de Doenitz la contactó para decirle que Dafne se había caído "de frente" y tenía un moretón en su labio.

El gobierno de Mante dijo que se investigará el caso de Dafne y aseguró que se brindará el acompañamiento legal y jurídico necesario a la mamá de la menor.

No obstante, un video publicado por su mamá muestra a la menor acostada, pero al parecer no se encontraba bien y fueron los últimos momentos con vida de Dafne Quinteros.

"Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien; porque no ando en modo reina", expresó antes de morir.