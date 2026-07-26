Caso Dafne Quintos: cae director de campamento militarizado en Tamaulipas donde murió

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue detenido un segundo implicado en la muerte de la menor de 13 años de edad, Dafne Quintos, quien perdió la vida dentro de un campamento de verano militarizado en Ciudad Madero.

El detenido es Jorge Luis "N", director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Su aprehensión ocurrió este sábado a las 21:12 horas por agentes ministeriales en la colonia Fraccionamiento Los Encinos, en Altamira, Tamaulipas.

Suman dos personas detenidas por la muerte de Dafne Quintos

La institución dio a conocer que esta detención se dio luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

De acuerdo con la fiscalía estatal, fue cumplimentada una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio por los hechos registrados el pasado 13 de julio de 2026.

Jorge Luis "N" fue puesto a disposición ante el Juez de Control de la Sexta Región para definir su situación legal.

¿Quién más ha sido detenido por la muerte de Dafne Quintos?

Una mujer llamada Yanina "N", de 18 años, quien era auxiliar del área femenil de la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero.

Su detención ocurrió cuando acudió a declarar voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género.

Esta joven al parecer es la supuesta ayudante de "Estrella", mujer que se comunicaba con Alejandra Quintos, mamá de Dafne, para reportar el estado de salud de la menor de 13 años.

Yanina "N" fue imputada por el delito de feminicidio y permanece en el Centro Integral de Justicia del municipio de Altamira.

Realizan caravana para exigir justicia por Dafne Quintos

Luego de la muerte de la menor, se llevó a cabo una caravana para exigir justicia por ella. El contingente llegó a la Plaza de Armas, frente a la presidencia municipal de Tampico.

Con pancartas y consignas, los ciudadanos exigieron que las investigaciones se mantengan para esclarecer los hechos.