Primera detenida en el caso de Dafne Quintos: Arrestan a Yanina “N”, auxiliar del área femenil de la Academia Militarizada Doenitz

Este miércoles 22 de julio, la Fiscalía del Estado de Tamaulipas confirmó la primera detención en el caso de Dafne Quintos. Se trata de Yanina "N", de 18 años, quien fungía como auxiliar del área femenil de la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero.

La joven sería ayudante directa de "Estrella", mujer que se comunicaba con la mamá de Dafne para reportar el estado de salud de la menor y quien también es señalada.

Así fue la detención de Yanina "N"

Yanina "N" acudió a declarar voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género.

Ahí mismo, las autoridades le comunicaron que existía una orden de aprehensión en su contra por el caso de la menor de 13 años fallecida el 16 de julio y la arrestaron de inmediato.

¿Quién es Yanina "N"?

La joven sería exalumna de la Academia Militarizada Doenitz y, según los datos, acababa de terminar su bachillerato en dicha institución.

El rol que desempeñaba en la Academia sería de auxiliar del área femenil y, de acuerdo a la investigación, Yanina habría estado presente cuando el estado de salud de Dafne empeoró y era parte del personal que vigilaba y acompañaba a las alumnas en el campamento de verano.

La Ley Dafne busca convertirse en realidad...



Tras la muerte de Dafne Quintos de 13 años en la Academia Militarizada Doenitz, su familia impulsa una iniciativa para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.



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¿Quién es Estrella y qué tiene que ver en el caso de Dafne?

Dentro de las investigaciones se ha mencionado el nombre de Estrella, señalada como encargada de supervisar toda el área femenil de la Academia.

Inlcuso, la mamá de Dafne, Alejandra Quintos, mencionó que Estrella se comunicaba con ella para darle información sobre la salud de la menor de 13 años y, según la familia, también estaría relacionada con la muerte.

Lo último del caso de Dafne Quintos

Por ahora, la mamá de la menor informó que los resultados de la segunda necropsia confirman la muerte de Dafne por asfixia por sumersión y mencionó tener la intención de realizar una tercera evaluación.

Las autoridades de la Fiscalía continúan con las investigaciones para dar con todos los involucrados.

Los familiares de Dafne anunciaron que seguirán con las manifestaciones afuera de la Fiscalía hasta que se haga justicia por el homicidio.