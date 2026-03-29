¿Quién era Diana Belén? Rescatista de perros encontrada sin vida en Edomex

A través de organizaciones civiles se dio a conocer la muerte de Diana Belén García Alfaro, activista y rescatista de perros en Tultitlán, Estado de México (Edomex).

La mujer de aproximadamente 37 años fue reportada como desaparecida, luego de que subiera un video en el que denunciaba amenazas y acoso.

Diana, conocida en redes como Anaid Bel, fue vista por última vez el pasado 19 de marzo en la colonia Sierra de Guadalupe, pero el miércoles 25 de marzo se confirmó que fue encontrada sin vida.

¿Quién era Diana Belén García Alfaro?

Anaid Bel fue una rescatista de animales que solía compartir en redes sociales su labor para ayudar a los perros callejeros de la zona, así como visibilizar casos de maltrato animal.

En los últimos meses, comenzó a difundir las amenazas que recibía, los ataques y las agresiones que la ponía en riesgo, así como a sus animales.

Al verse rebasada por la situación, Anaid presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). De acuerdo con su testimonio de febrero de 2026, doce sujetos habrían intentado arrebatarle a dos de sus perros y, ante su resistencia, la agredieron físicamente.

El pasado 9 de marzo, Anaid denunció públicamente que una de sus perritas había sido asesinada. En una publicación, relató lo ocurrido durante la madrugada:

“Intentaron entrar al domicilio. Aun así, no pasaron ni cinco minutos cuando arrojaron algo con un olor muy fuerte, parecido a azufre o gas lacrimógeno. Perdí el conocimiento y desperté tirada en el piso. Reaccioné porque tocaron, y entonces vi que mi perrita ya estaba muerta”.

¿Qué se sabe de la desaparición de la activista de perros en Edomex?

El 19 de marzo, familiares reportaron su desaparición en Tultitlán, lo que activó los protocolos de búsqueda de las autoridades, difundieron la ficha de búsqueda a través de Odisea.

Pero cinco días después, la organización “Cuatro Patitas Un Corazón” confirmó las peores noticias. Mediante una publicación, exigieron justicia para Diana Belén, y que su muerte no se convierta en una cifra más.

“Diana Belén fue una mujer valiente, entregada a ser la voz de quienes no la tienen: los perritos abandonados y maltratados. Su activismo no debería haberle costado la vida”.