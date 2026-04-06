Alondra tenía sueños… exigen justicia por el feminicidio de la estudiante de medicina en Colima

La Fiscalía General del Estado de Colima informó la detención y vinculación a proceso de un hombre señalado como probable responsable del feminicidio de Alondra Ceballos, estudiante de medicina, su familia la recuerda con cariño y dolor mientras exigen justicia.

Alondra Jacqueline Ceballos Moreno, de 23 años, quien fue encontrada sin vida el pasado 28 de marzo dentro de su domicilio en el municipio de Villa de Álvarez. Desde ese momento, las autoridades activaron protocolos con perspectiva de género para investigar el caso.

¿Quién es el detenido por el feminicidio de la estudiante de medicina en Colima?

El presunto responsable fue identificado como Rodolfo Eduardo "N", quien fue detenido el 31 de marzo por elementos de la Policía de Investigación.

Posteriormente, fue presentado ante un juez, quien tras analizar los datos de prueba, determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio. Además, se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

¿Qué se sabe de la investigación del feminicidio en Colima?

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones incluyeron diligencias ministeriales, periciales y trabajo de campo que permitieron reunir indicios suficientes para ubicar al sospechoso.

El juez también fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se fortalecerá el caso. Este avance fue resultado del trabajo coordinado entre distintas áreas de seguridad y justicia en el estado.

Hospital y comunidad médica despiden a Alondra Ceballos

La muerte de Alondra no solo impactó a su familia, también golpeó fuerte a la comunidad médica. El Hospital General de Zona 1 del IMSS en Colima, donde realizaba su internado, compartió un mensaje en el que expresó el dolor por su pérdida y exigió justicia.

Recordaron que no solo era una estudiante, sino una joven con vocación, sueños y un futuro prometedor en la medicina.

¿Quién era Alondra Jacqueline Ceballos?

La familia de Alondra Ceballos compartió a Azteca Noticias que la joven de 23 años estaba a punto de concluir su internado médico. Era apasionada por su carrera y con planes de especializarse, posiblemente en anestesiología o psiquiatría.

Quienes la conocían la describen como alguien alegre, cercana y con facilidad para conectar con los pacientes. Le gustaba viajar, ir a conciertos, escuchar música —especialmente a Bad Bunny—, tomar café y disfrutar del mar.

Frustran sueños de Alondra Ceballos, estudiante de Medicina en Colima|Especial

Amaba a los animales, en especial a perros y gatos, y tenía un gusto particular por el aguachile y la pizza. Todo esto recuerda que no son solo cifras de feminicidio, son mujeres, jóvenes, niñas que tenían sueños, una vida y que les fue arrebatada... no llegaron todas.

Hoy, su historia se suma a la exigencia colectiva de justicia para las mujeres víctimas de violencia. Familiares, amigos y compañeros han alzado la voz para que el caso no quede impune.