Feminicidio de Abril Pérez Sagaón da nuevo giro: reo acusado saldrá de la cárcel

La investigación por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, mujer asesinada en 2019 en la Ciudad de México (CDMX), dara un giro pues se ha determinado la liberación de Alejandro "N", "El Neri", uno de los sujetos acusados de su presunta participación en el crimen.

Un documento judicial señala que este hombre, preso en el Reclusorio Oriente tras ser detenido en 2020, llevará su proceso en casa tras recibir prisión domiciliaria.

¿Qué se sabe del feminicidio de Abril Pérez Sagaón?

Abril Pérez Sagaón fue víctima de agresión física por parte de su entonces pareja Juan Carlos "N" mientras ella dormía, pero la violencia contra ella escaló.

El 4 de enero de 2019 fue agredida de manera violenta por él, quien fue denunciado y acusado de intento de homicidio, pero aunque fue ingresado a la cárcel solo nueve meses.

Un juez reclasificó el delito porque Abril estaba dormida cuando fue agredida, el caso se trataba de violencia intrafamiliar, pero el 25 de noviembre de ese año, la mataron a balazos por sicarios contratados, presuntamente por Juan Carlos "N".

Los presuntos autores materiales eran supuestos miembros de una célula criminal ligada al grupo delictivo La Unión Tepito, quienes habrían conocido al exesposo de Abril, cuando este estuvo en la cárcel.

El insólito feminicidio de Abril Pérez Sagaón; quien fue asesinada por su exesposo días después su liberación

Exesposo de Abril Pérez Sagaón sigue prófugo

Abril Pérez Sagaón fue asesinada a balazos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La mataron cuando iba en camino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Viajaba en un automóvil sobre Río Churubusco cuando fue interceptada por dos vehículos, y de uno de ellos alguien le disparó.

Abril iba acompañada de sus hijos en el momento en que fue atacada luego de haber tenido una audiencia por el caso contra su exesposo, quien está prófugo.

"El Neri", investigado por feminicidio de Abril Pérez Sagaón, llevará brazalete

"El Neri" recibió la opción de portar un brazalete como medida de seguridad para que no se escape.

Se tiene previsto que después de mediodía se lleve a cabo la audiencia para la colocación del dispositivo y luego decretar su libertad.