Machetea a abuelita que caminaba con un niño en Oaxaca; ya está detenido por feminicidio

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer adulta mayor ocurrido en la región de la Costa de Oaxaca, la violencia con la que el crimen fue cometido ha dejado una fuerte indignación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el detenido fue identificado como M.A.A.G., quien ya fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

El ataque ocurrió mientras la víctima caminaba acompañada de un niño que estaba bajo su cuidado.

¿Qué pasó con la mujer asesinada en la Costa de Oaxaca?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2026. La víctima, identificada como M.J.L.P., caminaba junto a un menor de edad cuando fue interceptada por un hombre que ya había ejercido violencia previamente contra ella.

#Boletín 2,269.- Fiscalía de Oaxaca captura a una persona por feminicidio cometido con un machete en agravio de adulta mayor



Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre… pic.twitter.com/cJ3u8xM9D8 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) March 11, 2026

Según el expediente del caso, el agresor la atacó con un machete, provocándole heridas graves en la frente y el cuello. Las lesiones fueron tan severas que prácticamente provocaron la separación de la cabeza, lo que ocasionó que la mujer muriera en el lugar. El niño que la acompañaba resultó ileso.

¿Cómo lograron detener al presunto feminicida en Oaxaca?

Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa. Con los datos recabados, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Posteriormente, mediante trabajos de inteligencia criminal, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron localizar al sospechoso. Finalmente, en un operativo de búsqueda, los elementos policiales ejecutaron la orden de captura.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica. Las autoridades informaron que el caso se investiga como feminicidio agravado, uno de los delitos más graves dentro del sistema penal.

Recordar que durante este último sexenio al menos 5,200 mujeres y niñas han sido asesinadas. Una crisis que el gobierno no ha frenado.