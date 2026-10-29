¡Se hizo justicia! Más de 50 años de cárcel para expolicía que mató a su esposa embarazada en Puebla

Galdino N., expolicía declarado culpable del feminicidio luego de que se comprobara que mató a su esposa embarazada en Huejotzingo, Puebla, recibió una sentencia definitiva de 55 años de prisión. La joven tenía 21 semanas de gestación cuando fue asesinada el 3 de octubre de 2023; la agresión también provocó la pérdida del embarazo.

La resolución quedó firme después de que se desechara por extemporáneo el recurso de apelación presentado en segunda instancia. El caso fue acreditado mediante pruebas forenses, análisis de videos y testimonios que permitieron documentar la violencia que sufría la víctima.

¿Cómo ocurrió el feminicidio en Huejotzingo, Puebla?

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, en la junta auxiliar de San Mateo Capultitlán, municipio de Huejotzingo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión contra Galdino N., expolicía declarado penalmente responsable de los delitos de feminicidio y aborto, en agravio de su pareja embarazada y del producto de la concepción, en hechos ocurridos en Huejotzingo. #FiscalíaInforma | https://t.co/QduQnN8z59 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 29, 2026

De acuerdo con las investigaciones, Galdino N. agredió físicamente a su pareja y la asfixió por estrangulamiento. La mujer, que tenía 21 semanas de embarazo, perdió la vida junto con el producto de la gestación.

Después del crimen, el agresor cubrió el cuerpo con cobijas y huyó del inmueble. Su salida quedó registrada en cámaras de videovigilancia de la zona y también fue identificado por testigos.

¿Qué pruebas permitieron condenar al expolicía en Puebla?

La Fiscalía General del Estado de Puebla presentó ante el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento dictámenes forenses, peritajes en criminalística, análisis de videos, una autopsia psicológica y estudios de trabajo social.

Las pruebas permitieron acreditar, además, antecedentes de violencia física y psicológica, así como amenazas de muerte contra la joven.

La sentencia contempla 55 años de prisión por los delitos de feminicidio y aborto, la negativa de conmutación de la pena, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, una amonestación y el pago de indemnizaciones por daño moral y material.

¿Cuántos feminicidios registra Puebla en 2026 y qué lugar ocupa?

Puebla acumuló 10 feminicidios de enero a septiembre de 2026, con lo que se ubicó en el lugar 16 a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el mismo periodo, el registro nacional llegó a 518 casos.

Por su parte, el Gobierno de Puebla informó en octubre que la entidad había descendido al lugar 12 nacional, aunque no precisó en ese comunicado el número absoluto de casos utilizado para esa posición.

Las cifras corresponden a registros oficiales de carpetas de investigación y pueden diferir de los conteos de organizaciones civiles que documentan posibles feminicidios.