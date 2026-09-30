¡VIDEO! Cámaras captan al sospechoso del feminicidio de María Fernanda Gastélum, embarazada de 8 meses, en Los Mochis

El feminicidio de María Fernanda Gastélum, una mujer embarazada de ocho meses, volvió a colocar la violencia contra las mujeres en Sinaloa bajo los reflectores; el crimen ocurrió en Los Mochis y las imágenes de una cámara de seguridad permitieron observar parte de los momentos previos y posteriores al ataque.

María Fernanda llegó en su automóvil al estudio de fotografía donde trabajaba. En las imágenes también aparece un hombre que aparentemente la esperaba en el lugar. La cámara no registró el momento exacto del asesinato, pero sí captó al presunto agresor cuando salió del sitio después del ataque.

Las imágenes muestran al presunto agresor tras el crimen

El video también permitió observar la vestimenta del hombre señalado como responsable; las imágenes contradicen, según lo expuesto en el guion, versiones que apuntaban a que llevaba un uniforme de la Comisión Federal de Electricidad; se observa una prenda negra con una franja blanca.

La familia de María Fernanda exige justicia y espera que las investigaciones permitan esclarecer el asesinato de la joven, quien tenía ocho meses de embarazo.

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Cámaras de seguridad revelan detalles clave del feminicidio de Fernanda, una mujer embarazada de 31 años asesinada en Los Mochis, Sinaloa.



Las imágenes muestran a un sospechoso que habría escapado en un auto blanco; la víctima recibió cinco disparos.



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Dos mujeres más fueron asesinadas en Mazatlán

El caso ocurre en un contexto de violencia contra mujeres en Sinaloa; el guion señala que al menos 109 mujeres más han sido asesinadas durante el año y sostiene que los feminicidios no han cesado en la entidad.

A esta situación se sumaron dos nuevos asesinatos registrados en Mazatlán durante el mismo día, de acuerdo con la información presentada en el material.

La sucesión de estos casos mantiene nuevamente la atención sobre la violencia que enfrentan las mujeres en distintos puntos de Sinaloa.