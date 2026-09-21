Alejandra y María José desaparecieron en Sinaloa; activan Alerta Amber para encontrarlas

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer las fichas de búsqueda de dos adolescentes, quienes desaparecieron en diferentes municipios de esa entidad y a través de la Alerta Amber, se pide el apoyo de la ciudadanía para localizarlas.

¿Cuál es la última Alerta Amber en Sinaloa?

De acuerdo con la Fiscalía estatal, la ficha más reciente corresponde a María José Higuera López, quien tiene 15 años y se reportó como desaparecida el 11 de septiembre de 2026, en el municipio de Mazatlán.

La menor mide 1.70, es de complexión delgada y tez morena; al salir de su domicilio en la colonia Manuel Jesús Clouthier, vestía una blusa roja con rayas blancas, short azul y sandalias blancas.

Como señas particulares se reportó que usa brackets y tiene un tatuaje en la mano izquierda, con un texto que dice "Solo Dios puede juzgarme".

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a Maria Jose Higuera Lopez. pic.twitter.com/XSU0JaUDzJ — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) September 18, 2026

Otra menor de edad desapareció en Sinaloa durante septiembre 2026

Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez, de 17 años de edad, fue vista por última vez el 14 de septiembre de 2026 en la colonia Gabriel Leyva, del municipio de Escuinapa; ese día salió de su casa y su familia perdió toda comunicación con ella.

La adolescente mide 1.60, es de complexión mediana y tez morena clara, mientras que su cabello es lacio, largo y de color negro, según se indicó en la ficha de búsqueda.

El día que desapareció, vestía una blusa blanca, un pantalón azul, tenis azules con blanco, llevaba una mochila beige y una bolsa negra. Como señas particulares se indicó que tiene un lunar en el brazo derecho.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a ALEJANDRA MONSERRAT GUZMÁN RAMÍREZ. pic.twitter.com/C8XI5ETqlI — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) September 17, 2026

En el estado de Sinaloa también buscan a Sergio Vladimir Ramírez Rivera, quien fue visto por última vez el 9 de septiembre en un domicilio de la colonia Loma Bonita, en Mazatlán, y desde entonces no saben nada de él.

El adolescente, de 16 años, mide 1.65 de estatura, es de complexión delgada y tez morena; vestía una playera gris, un pantalón azul y tenis negros, como seña particular tiene una cicatriz en el antebrazo derecho.

🚨🔍🔔 #FiscalíaSinaloa solicita la colaboración ciudadana para localizar a SERGIO VLADIMIR RAMÍREZ RIVERA. pic.twitter.com/DbNsoAC8cM — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) September 10, 2026

La Alerta Amber se activa para ayudar a localizar a los menores de edad, quienes podrían ser víctimas de algún delito. Cualquier dato se puede reportar a los números (800) 8 90 90 92 y (667) 7 15 55 88.

