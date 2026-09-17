Mujeres, blanco de la violencia en Sinaloa: 14 han sido asesinadas en septiembre, entre ellas maestras

Las mujeres en Sinaloa ya no están seguras. En los últimos días se han convertido en el blanco de la violencia, con al menos 14 víctimas asesinadas, entre ellas 3 maestras, en lo que va de septiembre de 2026.

La Fiscalía de Sinaloa informó que seis de los casos ocurrieron en Escuinapa, cuatro en Culiacán y cuatro en Mazatlán. Una ola de feminicidios que debería indignar a cualquiera, incluyendo a las propias autoridades.

Pero además de los feminicidios, también están las desapariciones. Durante la narcoguerra en el estado, se han reportado 4 mil 716 personas desaparecidas, entre ellas 550 niñas, adolescentes y mujeres adultas.