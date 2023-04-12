México y EU se reunirán para hablar sobre tráfico de fentanilo y armas

Esta tarde el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, viajará a Washington, D.C. para participar en reuniones de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos (EU). Hace unas semanas, el secretario de Relaciones Exteriores informó que en una llamada telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken acordaron que en los encuentros del Entendimiento Bicentenario, hablarían sobre la lucha contra el fentanilo y el tráfico de armas.

En días pasados, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el problema del fentanilo ha sido una prioridad para el Gobierno de México y que combatirlo es uno de los propósitos principales del Entendimiento Bicentenario.

¿Qué funcionarios mexicanos asisten a la reunión sobre tráfico de fentanilo y armas en EU?

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prevé que en las reuniones de alto nivel entre funcionarios de México y EU también participarán los titulares de Salud, Jorge Alcocer, el de Marina, José Rafael Ojeda, Sedena, Luis Cresencio Sancoval y Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.

"Hoy salen miembros del Gabinete de Seguridad de México a una reunión con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, van los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, van el doctor Alcocer, va el Fiscal, Alejandro Gertz Manero, es una delegación muy importante".

El presidente adelantó que en la reunión también habrá funcionarios de Canadá tocarán el tema del tráfico de armas, fentanilo y migración.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un analgésico muy poderoso que se sintetizó en 1960 y fue aprobado por la FDA en 1968. De 1968 a 1996 se utilizó en operaciones a corazón abierto y como tratamiento para el cáncer; a partir de 1996 y hasta 2013 se dio autorización a varias farmacéuticas en Estados Unidos para distribuir el analgésico en las farmacias, y se autorizó su compra con receta, lo que generó una pandemia en Estados Unidos porque es extremadamente adictivo. En 2013 se prohibió porque empezó a aumentar el número de muertes extraordinariamente.

Cabe recordar que Estados Unidos y México han mantenido algunos roces por el tema de fentanilo, pues el vecino norteamericano ha acusado directamente de la crisis en su país a México, por lo que AMLO ha negado dicho señalamiento en diversos momentos.