¡Qué delicia! Regresa el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto a CDMX

¿Eres amante del pan de muerto? Pues a unos días de celebrar el Día de Muertos 2023, una de las fechas más importantes en todo el país, llega a la Ciudad de México (CDMX) el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto, un evento que se realiza cada año, siendo esta su octava edición.

El popular Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto se realizará del 3 al 5 de noviembre 2023, ¿Te interesa? Te compartimos los detalles de este evento que se realizará en la Ciudad de México (CDMX).

¿Dónde será el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto?

¡Toma nota! El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto se realizará en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en la Calzada de Tlalpan, en la colonia San Diego Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, pero ¿Ya conoces los horarios del festival?

De acuerdo con los organizadores, el evento se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de noviembre 2023, con un horario de 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Recuerda que la entrada es GRATIS.

¿Qué más habrá en este festival?

¡Prepara tu estómago! El Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto contará con distintos platillos como tacos, cochinita pibil, tamales, entre otros alimentos, para que las y los asistentes puedan disfrutar de la gastronomía mexicana.

Se espera la participación de más de cien expositores, los cuales presentarán lo mejor del chocolate artesanal, cacao, pan de muerto casero, café, artesanía y todo lo relacionado con el Día de Muertos 2023.

Además, los organizadores compartieron que tendrán un área para las y los amantes del Halloween, en el que podrán encontrar algunos artículos coleccionables, así como ropa, decoración y todo lo relacionado a esta festividad

