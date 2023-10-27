¿Insensibles? Gobernadora de Guerrero y alcaldesa de Acapulco promueven festivales en Acapulco

A pesar de la desgracia, la falta de alimentos, agua, comunicación y un lugar seguro para los habitantes azotados por el huracán "Otis", tanto la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, como la alcaldesa del Puerto, Abelina López, mantienen en sus perfiles de redes sociales los carteles promocionando dos festivales en Acapulco previstos para los próximos días.

Se trata del Festival Internacional Acapulco 2023 con fechas a realizar del 11 al 18 de noviembre y del Acapulco Airshow que se supone se realizará del 10 al 12 de noviembre de este año.

Las publicaciones de los carteles de esas actividades, se mantienen vigentes en los perfiles de ambas funcionarias, esto en medio del caos y desconcierto que viven los habitantes de Acapulco afectados por los efectos de "Otis".

Las fotografías de las portadas de sus cuentas de Facebook, tanto de la gobernadora, como de la alcaldesa mantienen los anuncios de ambas actividades, en vez de priorizar información relacionada con lo que ocurre en la entidad, luego del paso del huracán "Otis", que ha dejado hasta esta tarde 30 muertos, reportados de manera oficial.

Y es que en las condiciones actuales, la realización del Festival Internacional Acapulco 2023 y del Acapulco Airshow serían complicadas ya que el Puerto está prácticamente en ruinas.

A pesar de eso, las funcionarias o los encargados de manejar sus redes sociales, no han cambiado sus portadas, lo cual ha sido calificado por los internautas como insensible ya que hay miles de acapulqueños tratando de conocer el paradero de sus familiares o del lugar de los albergues, además de que la mayoría de ellos se encuentran en el desamparo, sin alimento, ni agua, y un lugar seguro para vivir.

|Facebook Evelyn Salgado



¡Un poquito de... empatía!

Han pasado ya tres días del paso del huracán "Otis" por Guerrero y de su devastación en Acapulco y otros municipios del estado y ninguna de las funcionarias ha podido mostrar empatía en sus redes sociales, para difundir en información fija de sus muros información alusiva a los albergues o números telefónicos de emergencia o algo que aporte a los damnificados, que se suman en miles.

En lugar de eso, siguen circulando iniciativas ciudadanas en grupos de WhatsApp en donde se comparte todo tipo de información relacionada con las búsquedas de personas desaparecidas.

Cabe mencionar que el contenido diario difundido en las cuentas de las funcionarias ha sido de mensajes relacionados con albergues y comedores y declaraciones.

Se desconoce si los gobiernos Estatal y municipal de Acapulco mantendrán las convocatorias a esas actividades a pesar de la triste situación que enfrentan los acapulqueños.