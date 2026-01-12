Hallan feto abandonado en calles de Boca del Río, Veracruz; autoridades investigan

La mañana de hoy 12 de enero, un operativo de seguridad se desplegó en Boca del Río, Veracruz, luego del hallazgo de un feto abandonado en plena vía pública, hecho que encendió la alerta de emergencia entre automovilistas y transeúntes de una de las zonas más transitadas del municipio.

El reporte se originó sobre el bulevar Ruiz Cortines, en el carril con dirección de sur a norte, casi frente a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5I), donde personas que caminaban por el sitio detectaron un objeto envuelto que permanecía tirado sobre el pavimento.

Ante la sospecha, se solicitó la presencia de las autoridades, lo que derivó en una movilización inmediata de cuerpos de seguridad.

La presencia de patrullas y cintas de seguridad causó incertidumbre entre los comerciantes del área, quienes señalaron que al momento de abrir sus negocios el envoltorio ya se encontraba en el sitio, sin que se percataran de quién pudo haberlo dejado.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y corporaciones de apoyo, quienes tras una revisión confirmaron que se trataba de un feto humano , el cual se encontraba abandonado, envuelto en una cobija blanca, junto con pañales y una sábana. De inmediato, se activó un operativo y la zona fue acordonada para evitar el paso de personas.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento de los restos y dar inicio a las diligencias correspondientes. Las autoridades informaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono del feto y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. Las investigaciones continúan, mientras el caso permanece bajo análisis de las autoridades ministeriales, quienes mantienen el operativo de seguridad en la zona para recabar indicios que permitan avanzar en el esclarecimiento de este hecho ocurrido en Veracruz.