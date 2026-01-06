Localizan a bebé recién nacido sin vida dentro de una maleta en Iztapalapa, CDMX

Un macabro hallazgo sorprendió a los habitantes del Cerro de las Calabacitas, quienes este martes 6 de enero encontraron el cuerpo de un bebé recién nacido dentro de una mochila, en una zona de difícil acceso situada entre los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo fue encontrado el bebé abandonado en Iztapalapa?

El recién nacido fue localizado en el área de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, una zona ejidal con poca afluencia y sin cámaras de videovigilancia.

Habitantes que transitaban por la zona se percataron de una maleta colgada del brazo de un árbol, algo que les llamó de inmediato la atención.

Al acercarse, confirmaron lo peor: en el interior se encontraban los restos del pequeño, envuelto en una cobija. De inmediato realizaron el reporte a las autoridades, lo que generó una intensa movilización.

En cuestión de minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acordonaron el área para permitir las labores periciales. Por su parte, paramédicos confirmaron que el bebé ya no contaba con signos vitales.

Probable causa de muerte del bebé hallado en Iztapalapa

Aunque será la necropsia de ley la que determine con exactitud las causas de muerte, de manera preliminar se informó que el bebé pudo haber muerto por asfixia.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) iniciaron la carpeta de investigación por el delito de abandono y homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento se desconoce la identidad del menor, así como la de la persona o personas responsables de dejarlo en el lugar.

La Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a identificar a los responsables, se acerquen de manera anónima a las autoridades.

Aumenta el abandono de bebés en CDMX

El abandono de recién nacidos en la vía pública ha mostrado un incremento preocupante a pesar de los programas sociales y de acompañamiento que operan en la capital.

Según datos oficiales, en 2020 se registraron 11 casos de abandono de menores de un año; para 2022 la cifra subió a 38, mientras que en 2023 y 2024 se contabilizaron 18 casos, y a mediados de 2025 se reportaban ocho casos.

Ante esta situación, diputadores locales presentaron una iniciativa para modificar el artículo 156 del Código Penal, con el objetivo de imponer sanciones de hasta seis años a quienes abandonen a menores.

